İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkarabilir mi?

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yürürlüğe giren bedelli askerliğe başvurular başladı. 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar, 15 bin Türk lirası ve 21 gün süreyle askerlik yapmak koşuluyla bu haktan faydalanabilecek. Çalışanlar ise 21 gün süresince askerlik yapacakları için işverenin kendisini işten çıkarma hakkının olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, sürece dair ayrıntıları anlattı.

'ASKERE GİDİYOR DİYE İŞTEN ÇIKARAMAZ'

21 gün askerlik süresini işveren ve çalışanlar açısından değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, "İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK/DHA