SGK'dan yapılan açıklamada, "5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 930 bin 102 kişinin 01 Temmuz 2013 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka şubesi hesaplarına veya PTT işyerlerine gönderilerek Ağustos 2013 ayı içerisinde aylık ödeme günlerinde ödenecektir.

Bu kapsamda aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alanlardan 1. Grupta aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. Grupta aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 3. Grupta aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında; aylıklarını birer aylık dönemlerde alanlara; Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir" denildi.

DHA