Edinilen bilgiye göre SGK'nın prim ödeme sistemi dünden bu yana çalışmıyor. Mükellefler primlerini hiç bir kanaldan ödeyemiyor. Ancak ay sonuna kadar yatırılması gereken primler yatırılmadığı durumda faiz uygulanıyor.

SGK'da daha önce de yaşanan benzer durumlarda primlerin son ödeme tarihleri bir kaç gün ileriye ertelenmişti. Şimdi mağdur vatandaşlar yine SGK'dan böyle bir adım atmasını ve son ödeme tarihini ileriye almasını bekliyor.