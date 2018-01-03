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Sharp Aquos S3 ortaya çıktı

Sharp’ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni modeli Aquos S3’ün orta segment bir model olacağı kesinleşti diyebiliriz. Son sızdırılan bilgilere göre, Sharp Aquos S3 gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 630 yonga setinden alıyor.
 

Sharp Aquos S3 ortaya çıktı
Akıllı telefon sektöründe güzel işler yapan firmalardan birisi de Sharp. Japon kökenli firma Çinli üreticiler gibi agresif fiyat politikası üzerine kurulu bir düzene karşı çıkmıştı. Bir diğer Japon akıllı telefon üreticisi olan Sony gibi katı bir fiyat politikasına sahip olan Sharp, şu aralar yeni modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıkan Sharp Aquos S3, şimdi de Tayvan’ın sertifikasyon kurumu NCC’de ortaya çıktı.

Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefon kutudan ilk çıktığında Android 8.0 Oreo ile çalışacak. Arka tarafında 12MP + 13MP çift ana kamera modülü bulunduracak olan telefonun selfie kamerası ise 16MP. 3100 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenecek olan Sharp Aquos S3, 64GB ve 128GB’lık iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Aynı şekilde dileyen kullanıcılar 6GB RAM’e sahip olan versiyonu da satın alabilecekler.

2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde 18:9 ekran en, boy oranına sahip 5.99 inçlik ekranla gelecek olan telefon, modern bir tasarım çizgisine sahip olacak.

Sharp Aquos S3’ün hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz netlik kazanmış değil.
 

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