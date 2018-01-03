Sharp Aquos S3 ortaya çıktı

Adem Özdoğan

Akıllı telefon sektöründe güzel işler yapan firmalardan birisi de. Japon kökenli firma Çinli üreticiler gibi agresif fiyat politikası üzerine kurulu bir düzene karşı çıkmıştı. Bir diğer Japon akıllı telefon üreticisi olan Sony gibi katı bir fiyat politikasına sahip olan Sharp, şu aralar yeni modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıkan, şimdi de Tayvan’ın sertifikasyon kurumu’de ortaya çıktı.Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefon kutudan ilk çıktığında Android 8.0 Oreo ile çalışacak. Arka tarafında 12MP + 13MP çift ana kamera modülü bulunduracak olan telefonun selfie kamerası ise 16MP. 3100 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenecek olan, 64GB ve 128GB’lık iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Aynı şekilde dileyen kullanıcılar 6GB RAM’e sahip olan versiyonu da satın alabilecekler.çözünürlüğünde 18:9 ekran en, boy oranına sahip 5.99 inçlik ekranla gelecek olan telefon, modern bir tasarım çizgisine sahip olacak.’ün hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz netlik kazanmış değil.