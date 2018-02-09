Show TV Çukur 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

"BU HERİF MAHALLEYİ TERK EDECEK"

"BİLİYORUM BABAMIN OĞLU"

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

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Çiğdem Saltık

'de yayınlananPazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yeni bölüm fragmanındaher şeyi itiraf ediyor.Heyecan dozunun yüksek olduğu fragmanda'tan 24 saat içinde'yu göndermesini istiyor."Bu herif bu mahalleyi terk edecek ister tabutta, ister yürüyerek" sözlerinin üzerine'nun karşısına çıkıyor. Vartolu, "Ben buradayım gelsin indirsin" sözleriyle hodri meydan okuyunca ikili arasında büyük düello başlıyor.'nun, "Sen hiçbir şey bilmiyorsun, konuşma" diye bağırması üzerinedaha fazla dayanamayıp "Biliyorum Salih, biliyorum babamın oğlu" diyerek gerçeği bildiğini itiraf ediyor.Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV'de ekrana geliyor.Çukur 15. son bölümde, Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Mahallede artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.