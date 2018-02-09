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Show TV Çukur 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarında yoğun bir ilgiyle takip edilen dizi Çukur 15. bölüm ile izleyicisiyle buluştu. Son bölümüyle izleyicilere sürpriz ve gerilim yüklü dakikalar yaşatmasının ardından Çukur dizisinin 16. bölüm fragmanı da yayınlandı. Ayrıntılarıyla ilgili son bilgiler haberimizde...

09 Şubat 2018, Cuma 15:29
Show TV Çukur 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yeni bölüm fragmanında Yamaç her şeyi itiraf ediyor.

"BU HERİF MAHALLEYİ TERK EDECEK"

Heyecan dozunun yüksek olduğu fragmanda İdris, Yamaç'tan 24 saat içinde Vartolu'yu göndermesini istiyor.

"Bu herif bu mahalleyi terk edecek ister tabutta, ister yürüyerek" sözlerinin üzerine Yamaç, Vartolu'nun karşısına çıkıyor. Vartolu, "Ben buradayım gelsin indirsin" sözleriyle hodri meydan okuyunca ikili arasında büyük düello başlıyor.

"BİLİYORUM BABAMIN OĞLU"

Vartolu'nun, "Sen hiçbir şey bilmiyorsun, konuşma" diye bağırması üzerine Yamaç daha fazla dayanamayıp "Biliyorum Salih, biliyorum babamın oğlu" diyerek gerçeği bildiğini itiraf ediyor.



Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV'de ekrana geliyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 15. son bölümde, Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Mahallede artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.



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