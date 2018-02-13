Show TV Çukur 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vartolu'ya ne oldu

Büşra Kamış

dizisinin? Çukur dizisinin son bölümündedizisinin yayınlanan son bölümüyle oldukça hareketli ve heyecanlı anlar yer aldı.de Yamaç, Vartolu'nun karşısına çıktı. Vartolu, "Ben buradayım gelsin indirsin" sözleriyle hodri meydan başladı. Nefes kesen son bölümün bitmesinin ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya koyuldular. Koçovalılar ve Vartolu arasında çekilen silahlar tansiyonu yükseltirken, gözünü karartan Vartolu’nun “Ben Çukur’da öleceğim, son sözüm bu!” demesi dikkat çekti. Hayranları için ilk müjdeyi biz verelimsi yayınlandı.mek için haberimizde bulunan linki tıklayabilirsiniz.Erkan Koçak Köstengil'in canlandırdığı dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Vartolu öldürüldü. 17. yeni bölümde ise Vartolu'nun cenazesinden bir bölüm gösterildi.: Çukur'da altı bölümlük yüzleşme serisinin üçüncüsünde yine nefesler tutuldu. Dün akşam ekrana gelen 16. bölümde İdris ve Vartolu’yu son anda durduran Yamaç İdris’e, Paşa ve Emmi’yi kurtardığını gösterdi. O sırada hışımla eve giren Vartolu, Paşa ve Emmi’yi göremeyince deliye döndü. Celasun Yamaç’a, Vartolu’dan intikam almak için onun tarafında olduğunu itiraf etti. Yamaç’a Vartolu’nun Çukur’dan gitmesi için 24 saat mühlet veren İdris, Paşa ve Sultan’a geçmişin hesabını sordu. İdris’in Sultan’a kestiği ceza ağır oldu ve onu evden kovdu. Vartolu’ya Çukur’dan birlikte gitmeyi teklif eden Saadet, Vartolu’nun Çukur’da kalmayı istemesiyle yıkıldı. Yıllar sonra bulduğu aşkı Saadet’le kurduğu hayalin etkisinden kurtulamayan Vartolu, Kasım’ın karısı Nevra ile çocuğunu serbest bıraktı. Yamaç’tan İdris’in bir oğlu daha olduğunu öğrenen Selim bu gerçek karşısında şoke oldu.Yamaç’ın oyunuyla evine hırsız girdiğini düşünen Sena kendini yeni evinde buldu. Fakat beklemediği bir misafir vardı; Sultan. Vartolu, Çukur’dan kaçmak isteyen Karaca’nın isteğine kayıtsız kalamayarak ona yardım etti. Medet ve Celasun, Karaca’yla annesi Ayşe’yi gizlice alarak Çukur’dan kaçırmaya çalıştı. Selim’in anlayıp peşlerine düştüğü sırada Celasun kaza yaptı ve Selim, Ayşe ve Karaca’yı alarak bir otele yerleştirdi. Annesinin mezarı başında içini döken Vartolu ile yanına gelen Yamaç’ın büyük düellosu nefes keserken, Yamaç’ın Vartolu’ya gerçeği bildiğini itiraf ettiği anlar bölüme damga vurdu. Koçovalılar ve Vartolu arasında çekilen silahlar tansiyonu yükseltti. Nefes kesen mücadelede Celasun, Vartolu’yu ikna ederek çatışmadan uzaklaştırdı. Vartolu arabayla uzaklaştığı sırada önünü kesen maskeli adamlar Vartolu’nun arabasını taramaya başladı. Arabanın içinde kurşun yağmuruna tutulan Vartolu’nun atılan bombalarla birlikte dört bir yanını alevler sardı. Bu sarsıcı ana tanık olan ve afallayan Yamaç’ın yaşadığı şok izleyenleri ekran başına kilitledi.Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Çukur’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.