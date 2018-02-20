Show TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu nerede)

Büşra Kamış

İstanbul'un Balat ilçesinde geçenile heyecanla bir şekildeekranlarında yayınlandı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelende bakın neler oldu! 16. Bölümde Vartolu kurşun yağmuruna tutulmuştu. Herkes Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu'nun ölüp ölmeyeceğini merak etmeye başlamıştı ki tabutun omuzlarda taşındığını izleyici görünce büyük bir şok yaşamıştı. Çukur 17. bölümü haber sayfamızda yer alıyor. Peki? Henüz yayınlanmadı fakat yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda bulabilirsiniz.Başrolünü Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Köstendil, Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın rol aldığı Çukur 17. bölüm saat 20.00'da canlı yayınlanıyor. Diziyi izlemek isteyenler ya da tekrar izlemek istyenler için kinkler aşağıdadır. Tıklayarak kesintisiz seyredebilirsiniz. İzleyicilerin tansiyonunu yükselten son bölümün arkasından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak 18. yeni bölüm ilk sahne izleyicisinin karşısına geçti. Son bölümde, Çukur mahallesine Komiser Emrah’ın beklenmedik bir şekilde gelmesiyle birlikte yepyeni bir dönem başlıyor! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve yer yerinden oynayacaktır. Komiser Emrah, başta Koçovalıları da hedef alarak Çukur’da her şeyi yeni baştan yazmaya geliyor.Öyle ki İdris Koçovalı’nın “Doğu’dan tayinini çıkartmışlar İstanbul’a. Belalı biri belli ki. Sınırsız yetki, hiç iyi olmadı bu!” şeklindeki sözleri olayın ciddiyetini ve büyük bir tehlike arz ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Öte yandan Komiser Emrah’la Yamaç Koçovalı’nın yüzleştiği sahnede, Komiser Emrah’ın ‘’Artık Çukur’a polis de girer ben de girerim!” sözleriyle göz dağı vermesi damgasını vurdu. Bununla birlikte polislerin şoke eden bir biçimde İdris Koçovalı’nın kapısına dayanması ve onu kelepçeleyerek götürmesi heyecan ve gerilim seviyesini zirveye taşıdı.Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.17. bölümünün ikinci fragmanında Komiser Emrah rolüyle Alperen Duymaz katıldı. Yamaç ile karşı karşıya gelen Emrah Komiser'in sözleri fragmana adeta damgasını vurdu. Komiser Emrah, Yamaç Çukur’a gelen beklenmedik misafiri tanımaya çalışırken, İdris “Doğu’dan tayinini çıkartmışlar İstanbul’a. Belalı biri belli ki. Sınırsız yetki, hiç iyi olmadı bu!” sözleriyle endişesini belli ediyor. Gizemli kişinin “Artık Çukur’a polis de girer ben de girerim!” sözleriyle Yamaç’a meydan okuduğu tanıtımda, İdris’e takılan kelepçe merakı arttırıyor.Çukur 17. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz çukurseverler 18. bölümün yayınlanıp yayınlanmadığını da merak etmeye başladı. 18. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte ilk sahne...