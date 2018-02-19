Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Show TV Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Çukur'un 17. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizi yayınlanır yayınlanmaz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı yayınlandı mı sorusunu gündeme getirdi. Pazartesi akşamlarında izleyiciyi adeta ekran başına toplayan dizinin 18. yeni bölüm fragmanı ve 17. bölümünde neler olduğuyla ilgili ayrıntılı son bilgiler haberimizde.
 

Show TV Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diziseverler Çukur'un 17. bölümü yayınlanmasının ardından 18. bölüm fragmanını da merak etmeye ve yeni bölüm fragmanının yayınlandı mı yayınlanmadı mı diye sorma gereksinimi duydu. Dizinin henüz 18. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Show TV'nin internet sitesinde yayınlandığında haber sitemizde bulabileceksiniz. 


ÇUKUR 17. BÖLÜM DE NELER OLDU?

Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz bir misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!

SHOW TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu öldü mü ölmedi mi)SHOW TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu öldü mü ölmedi mi)


“ARTIK ÇUKUR’A POLİS DE GİRER BEN DE GİRERİM!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç Çukur’a gelen beklenmedik misafiri tanımaya çalışırken, İdris “Doğu’dan tayinini çıkartmışlar İstanbul’a. Belalı biri belli ki. Sınırsız yetki, hiç iyi olmadı bu!” sözleriyle endişesini belli ediyor. Gizemli kişinin “Artık Çukur’a polis de girer ben de girerim!” sözleriyle Yamaç’a meydan okuduğu tanıtımda, İdris’e takılan kelepçe merakı arttırıyor.


"İDRİS BABA KENDİ OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

SHOW TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu öldü mü ölmedi mi)

SHOW TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu öldü mü ölmedi mi)
Söz 34. bölümde Nazlı’nın hayatı kurtulacak mı? Tim yetişiyor mu?

Söz 34. bölümde Nazlı’nın hayatı kurtulacak mı? Tim yetişiyor mu?
Alişan Kapaklıkaya'nın vefat eden kızına yazdığı mektup Zahide Yetiş'i ağlattı

Alişan Kapaklıkaya'nın vefat eden kızına yazdığı mektup Zahide Yetiş'i ağlattı
Ah Kalbim 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal 7 izle

Ah Kalbim 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal 7 izle
Survivor 2018 8. son bölüm fragmanı yayınlandı! Turabi'den şok sözler

Survivor 2018 8. son bölüm fragmanı yayınlandı! Turabi'den şok sözler
FOX TV Tolgshow 7. son bölüm fragmanı yayınlandı! Tolgshow saat kaçta ne zaman?

FOX TV Tolgshow 7. son bölüm fragmanı yayınlandı! Tolgshow saat kaçta ne zaman?
Star TV Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı! Son bölüm izleme linki

Star TV Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı! Son bölüm izleme linki
Elçin Sangu diz çöktü ve evlenme teklif etti

Elçin Sangu diz çöktü ve evlenme teklif etti
TRT 1 Diriliş Ertuğrul 107. Bölüm fragmanı (Sadettin Köpek öldü mü)

TRT 1 Diriliş Ertuğrul 107. Bölüm fragmanı (Sadettin Köpek öldü mü)
Survivor 2018 Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Survivor'a geri dönecek mi?

Survivor 2018 Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Survivor'a geri dönecek mi?
Star TV İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Son bölüm izleme linki

Star TV İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Son bölüm izleme linki