Show TV Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu öldü mü ölmedi mi)

Büşra Kamış

Diziseverler'un 17. bölümü yayınlanmasının ardındannı da merak etmeye ve yeni bölüm fragmanınınyayınlanmadı mı diye sorma gereksinimi duydu. Dizinin henüz 18. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Show TV'nin internet sitesinde yayınlandığında haber sitemizde bulabileceksiniz.Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz bir misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç Çukur’a gelen beklenmedik misafiri tanımaya çalışırken, İdris “Doğu’dan tayinini çıkartmışlar İstanbul’a. Belalı biri belli ki. Sınırsız yetki, hiç iyi olmadı bu!” sözleriyle endişesini belli ediyor. Gizemli kişinin “Artık Çukur’a polis de girer ben de girerim!” sözleriyle Yamaç’a meydan okuduğu tanıtımda, İdris’e takılan kelepçe merakı arttırıyor.Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.