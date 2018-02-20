Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Show TV Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim ölüyor mu

Yayınlandığı ilk günden beri adrenali tavan yaptıran Çukur'un 18. bölüm fragmanından ilk sahne yayınlandı. Dizinin 18. bölüm fragmanında Metin ateş ediyor ve Selim vuruluyor. İzleyiciye büyük bir şok yaşatan Çukur'un 18. bölümünde neler olacak büyük merak konusu oldu. Twitter'da ise kullanıcılar adeta çıldırdı çünkü akıllarda kalan tek soru Vartolu nerede oldu. Bunun cevabı Çukur'un son bölümünde... İşte Çukur 18'de o sahneler

20 Şubat 2018, Salı 09:56
Show TV Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim ölüyor mu
Ve beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un 18. bölüm fragmanından ilk sahne geldi. Yeni bölümde bizleri çok acayip şeyler beklediğini görüyoruz. Vartolu'nun ölümü, Medet'in Selim'i vurması. İzleyenleri adeta şok etkisi yarattı. Çukur'un 17. bölümünde Emrah Amir'in trafik polisi ile sahnesi epey bi tepki çekti. Çukur'un son bölümünde, Emrah Amir'in kendisini makas attığı için durduran trafik polisine sergilediği tavırlar dizinin izleyenleri kızdırdı. 

ÇUKUR 18. BÖLÜM FRAGMANI
Selim Yamaç'a eve gidelim demesinin ardından Medet ortaya çıkıyor ve Yamaç'ı vurmak isterken Selim'i onu itiyor ve Selim vuruluyor. Selim ölecek mi? Sorusu da şimdiler de sorulmaya başlandı. İşte 18. bölüm fragmanından ilk sahne.



ÇUKUR 17. BÖLÜM DE NELER OLDU?

Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı.

Show TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu öldü)Show TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu öldü)


“ARTIK ÇUKUR’A POLİS DE GİRER BEN DE GİRERİM!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç Çukur’a gelen beklenmedik misafiri tanımaya çalışırken, İdris “Doğu’dan tayinini çıkartmışlar İstanbul’a. Belalı biri belli ki. Sınırsız yetki, hiç iyi olmadı bu!” sözleriyle endişesini belli ediyor. Gizemli kişinin “Artık Çukur’a polis de girer ben de girerim!” sözleriyle Yamaç’a meydan okuduğu tanıtımda, İdris’e takılan kelepçe merakı arttırıyor.


"İDRİS BABA KENDİ OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

SHOW TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu öldü mü ölmedi mi)

SHOW TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu öldü mü ölmedi mi)
Söz 34. bölümde Nazlı’nın hayatı kurtulacak mı? Tim yetişiyor mu?

Söz 34. bölümde Nazlı’nın hayatı kurtulacak mı? Tim yetişiyor mu?
Alişan Kapaklıkaya'nın vefat eden kızına yazdığı mektup Zahide Yetiş'i ağlattı

Alişan Kapaklıkaya'nın vefat eden kızına yazdığı mektup Zahide Yetiş'i ağlattı
Ah Kalbim 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal 7 izle

Ah Kalbim 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal 7 izle
Survivor 2018 8. son bölüm fragmanı yayınlandı! Turabi'den şok sözler

Survivor 2018 8. son bölüm fragmanı yayınlandı! Turabi'den şok sözler
FOX TV Tolgshow 7. son bölüm fragmanı yayınlandı! Tolgshow saat kaçta ne zaman?

FOX TV Tolgshow 7. son bölüm fragmanı yayınlandı! Tolgshow saat kaçta ne zaman?
Star TV Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı! Son bölüm izleme linki

Star TV Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı! Son bölüm izleme linki
Elçin Sangu diz çöktü ve evlenme teklif etti

Elçin Sangu diz çöktü ve evlenme teklif etti
TRT 1 Diriliş Ertuğrul 107. Bölüm fragmanı (Sadettin Köpek öldü mü)

TRT 1 Diriliş Ertuğrul 107. Bölüm fragmanı (Sadettin Köpek öldü mü)
Survivor 2018 Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Survivor'a geri dönecek mi?

Survivor 2018 Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Survivor'a geri dönecek mi?
Star TV İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Son bölüm izleme linki

Star TV İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Son bölüm izleme linki