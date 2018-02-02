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Show TV Yuvamdaki Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı (Neler oldu)

Show TV'de yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmaya başaran yeni dizisi Yuvamdaki Düşman'ın 2. bölümü severleri tarafından izlendi. Peki Yuvamdaki Düşman dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diziseverler 3. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak eder hale geldi. Alınan son bilgilere göre, Yuvamdaki Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi hakkında ayrıntılı detaylar ve tüm son dakika gelişmeler haberimizde yer alacaktır.

02 Şubat 2018, Cuma 15:40
Show TV Yuvamdaki Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı (Neler oldu)
Yuvamdaki Düşman dizisinin 2. bölümü yayınlandı ve izlendi. Peki 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanda neler oldu. Yuvamdaki Düşman dizisi hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman yayınlanıyor?  Sorularıda diziseverler tarafından büyük bir heyecan ve merakla aratılmaya başlandı. Haber sitemizde Yuvamdaki Düşman ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Dizinin 3. bölüm fragmanını izlemek için aşağıda bulunan linki tıklayarak seyredebilirsiniz.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 3. BÖLÜM FRAGMANI



Merakla beklenen dizinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yuvamdaki Düşman'ın 3. bölümünde Ceren’e Kerem’i soran Yasemin, Ceren’in “Kerem sizinle birlikteydi ya Yasemin Hanım” cevabıyla şoke oluyor. Yasemin’in kendini savunmaya çalıştığı anlar gerilimi arttırırken, Olcay “Yeter, torunum nerede?” diyerek tepki gösteriyor. Kerem’i bulmak için koşan Çifthanlıların yaşadığı panik heyecanı yükseltiyor.


YUVAMDAKİ DÜŞMAN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI

Ceren yeni kimliği ile Çifthanlılardaki ilk gününe başladı. Bu sırada Yasemin, Tülin’in yanına giderek neden davacı olmadığını öğrenmek istedi. Tülin’in yaşadığı zorlu süreci ve hastalığını öğrenen Yasemin duydukları karşısında şoke oldu. Şirketteki aktif görevini bırakmak isteyen Murat’ın yerine geçmek isteyen Nil ise Murat’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Sarhoş olan ve soluğu Alper’in evinde alan Nil, onunla dertleşmek istedi. Bu sırada eve gelen Murat, Nil’in onları dinlediğinden habersiz Alper’e, şirketin başına geçmesi için teklifte bulundu. Kazadan sonra araba kullanamayan Yasemin, Tülin’i ziyaret etmek istedi. Yasemin’i Tülin’e götürebileceğini söyleyen Ceren, Olcay ve Yasemin’i karşı karşıya getirecek planını uygulamaya koydu. Yarı yolda arabayı kullanması için Yasemin’e veren Ceren, Olcay’a Yasemin’in zorla arabayı kullandığını söyledi.

Yasemin’in Tülin’i köşke davet ettiğini öğrenen Ceren, Tülin’in kendisini görmemesi için her şeyi göze alarak harekete geçti. Heyecanlı dakikaların yaşandığı sahnede Ceren, kahvesine koyduğu ilaçla Tülin’in bayılmasını ve hastaneye kaldırılmasını sağladı. Yasemin’in düzenli kullandığı ilaçları değiştiren, kaybettiği oğlu Umut’un yerine koyduğu Kerem’i emzirmeye başlayan Ceren, Kerem’i gezdirme bahanesiyle televizyon izleyen Murat’ın yanına geldi.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN DİZİSİNİN KONUSU

Başrollerini Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan’ın olduğu ‘Yuvamdaki Düşman’da ayrıca Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk’ün sürpriz isimler olarak katıldığı Yuvamdaki Düşman, psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekranlara sıra dışı bir soluk getiriyor.



 


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