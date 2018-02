Show TV Yuvamdaki Düşman 4 yeni bölüm fragmanı yayınlandı

yeni bölüm

Güçlü kadrosuyladizisi tüm entrikalarıyla izleyici karşısına geçiyor. 3. bölümü dün akşam yayınlanan dizinin. Yuvamdaki Düşman dizinin heyecanlandıranve? Yuvamdaki Düşman'ınünden ilk sahneler gelmeye başladı. Merakla beklenen diziyle ilgili son notlar haberimizde yer almaktadır. Dizi de Tülin karakterini canlandıran Pelin Karahan diziden ayrılıyor mu? Son bölümde hastaneye kaldırılan Tülin izleyenleri bir hayli üzmüştü. 4. bölüm fragmanında merak edilen soruların ipuçları var. Aynı zamanda Yuvamdaki Düşman hakkında bir final iddiası da geldi. Dizinin biteceği konusunda iddialar ortaya çıktı.? Özellikle Trt 1’in Kut-ul Amare dizisinin başlaması ile perşembe akşamları Vatanım Sensin, Kanatsız Kuşlar, Siyah İnci ve Bizim Hikaye dizilerinin de varlığı ile oldukça zorlu bir akşam. Siyah İnci bitti bitmesine ama şuan Kut'ul Amare ve Vatanım Sensin ile başa çıkmak oldukça zor.Dizi Show TV'de her Perşembe günü saat 20:00'da yayınlanmaktadır. Dizinin ana konusu ise; Yuvamdaki Düşman; çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?‘Yuvamdaki Düşman’ın başrollerinde, Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan yer alıyor. Birbirinden farklı karakterlerin, farklı hikayelerinin anlatılacağı dizinin kadrosunda Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi başarılı isimler bir araya geliyor.Son bölümde bakın neler oldu? Bir insanın her zaman şans yanında olabilir mi? Ceren, Tülin’i bertaraf ettikten sonra gözünü Yasemin’e diker. Yasemin’in yuvasını yıkmak için yapamayacağı şey yoktur. Ceren, Yasemin’in ilaçlarını değiştirerek Çifthanlı ailesine karşı onu hasta gösterecektir. Böylece Yasemin hastaneye yatırılacak ve her şey Ceren’e kalacaktır… Ama Yasemin ilaçlarının değiştirildiğini anlar ve kimin yaptığını öğrenmek için bir plan yapar. Ceren ise bu plandan habersizdir…. Acaba Ceren bu sefer kazdığı kuyuya kendisi mi düşecektir, yoksa bundan da kurtulmayı başaracak mıdır?1990 yılında İstanbul’da doğan Ece Çeşmioğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde okudu. 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, fakat asıl olarak 2006 yılında “İki Aile” dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. Daha sonrasında, “Firar”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Yazın Öyküsü”, “Kalbim Yangın Yeri” ve “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında “Yüz Yüze” dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak “Yuvamdaki Düşman” dizisinde Ceren karakterine hayat veriyor.