Sibel Can'a ağır suçlama



SİBEL CAN'IN ANNEANNESİ EVSİZ KALDI

'SİBEL CAN 12 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞIYOR'

Sibel Can oğluna poz verdi

Sibel Can 7 haftada 10 kilo verdi

Sibel Can balkon fotoğrafıyla ilgili konuştu

Elif Bayram

ailesiyle ilgilenmediği hatta Alzheimer hastası anneannesine bakmadığı iddia edildi.Sanat hayatına 30 yıl önce atılan Sibel Can, annesii 2006 yılında kaybetmişti. O dönem zor günler geçirenteselliyi anneannesine yardım ederek bulmuştu.Anneannesine doğup büyüdüğü Karagümrük'te ev veren Sibel Can, Karagümrük’te yatırımlarını sürdürmüştü. Ailesini de düşünerek altında dükkanı olan üç katlı bir bina satın alanbu dairelerden birini dayısına diğerini ise Alzheimer hastası anneannesi vermişti.Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; Sibel Can, Karagümrük’teki mallarını satışa çıkardı. Alzheimer hastası olan anneannesi ve dayısı evsiz kaldı. Zor günler geçiren Sibel Can’ın anneannesi evsiz kalınca oğulları ve kızlarında değişimli olarak kalmaya başladı. Bu süreçte Sibel Can’ın anneannesi ile ilgilenmediği iddia edildi. Yaşanan bu olayların ardından mahalle sakinleri Sibel Can’ı suçladı.Çıkan haberlerin ardından Sibel Can sessizliğini korurken, teyzesi, iddiaların asılsız olduğunu söyledi."Arkadaşlar şu anda yazılan, konuşulan hiçbir şey doğru değildir. Sibel Can 12 yaşından beri çalışıyor, tüm aileye bakıyor. Anneannesini sokağa atmadı. Maddi Sibel Can, manevi ben bakıyorum. Kesinlikle sokağa atma gibi bir durum yok. Annemiz her zaman bizim yanımızda."