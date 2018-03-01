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Sibel Can anneannesinin vefatından sonra konuştu!

Sibel Can’ın Alzheimer hastası olan 90 yaşındaki anneannesi dün vefat etti. Sanatçı acı haberi aldıktan sonra anneannesinin yaşadığı evi satarak onu zor durumda bıraktığı iddialarına yanıt verdi

01 Mart 2018, Perşembe 09:24
Sibel Can anneannesinin vefatından sonra konuştu!
Sibel Can bir süre önce anneannesi ve dayısının oturduğu Karagümrük’te bulunan evi satışa çıkardığı iddiasıyla gündeme gelmiş, yaşlı kadının büyük sıkıntı çektiği ileri sürülmüştü.


'BEN KENDİMİ ANLATMAYA UTANIRIM'


Sibel Can, anneannesinin vefatının ardından iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Şarkıcı, “Ben kendimi anlatmaya utanırım. 12 yaşından beri çalışıyorum, ailem için ömrümü adadım. Evler öyle duruyor eşyalarıyla. Ancak 90 yaşında kadıncağız tek başına o evde tabii ki yaşayamaz. Anneanneme Figen Teyzem ve gelinleri bakıyordu. Ben de maddi olarak üzerime düşeni yapıyordum. Bunu yıllardır gururla yaptım. Aile olmak bu değil mi? Ben böyle büyüdüm. Kalbimi bilen bilir. Bu anlamda kendime toz kondurmam” diye konuştu.


'ORASI KAZANDIĞIM PARAYLA ALDIĞIM İLK YER'


Söz konusu evleri sattığı iddiası için de Sibel Can, “Annemi kaybettikten sonra oradaki bütün evler kız kardeşimle bana kaldı. Ben de evlerin tamamını kız kardeşime devrettim. O ne isterse yapar. Ama asla anneannemin oturduğu evle ilgili yansıyan hiçbir şey doğru değil. Anneannemin evi hâlâ orada duruyor. O ev çok kıymetlidir. Çünkü kazandığım parayla ilk aldığım yer orasıdır” dedi.



Sibel Can, annesi ve anneannesinin birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medyada “Mekanın cennet olsun anneanneciğim” notuyla paylaştı.


Sibel Can, İstanbul dışında olduğu için anneannesinin dün yapılan cenaze törenine katılamadığını söyledi.

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