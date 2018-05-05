Sibel Can gizli koleksiyoner çıktı



TERAPİ GİBİ GELİYOR

Sibel Can siyah camla kurtuldu

Elif Bayram

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri de tablolar.gibi isimlerden sonra bu alana ilgi duyan ünlülerden birinin deolduğu ortaya çıktı.Özellikleeserlerinden oluşan bir keloksiyona sahip olan, "Devrim Erbil'i çok beğenirim. Hatta son olarak benim için özel bir tablo yaptı. Tablolara bakmak, benim için terapi gibi" dedi.*Sibel Can, ünlü ressam Devrim Erbil'in atölyesini sık sık ziyaret ediyor, ondan tablolar alıyor.