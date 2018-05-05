Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Sibel Can gizli koleksiyoner çıktı

Kazancını sanata yatıran isimlerden biri de Sibel Can. Sanatçının, Devrim Erbil ve Ergin İnan gibi önemli ressamların tablolarından oluşan hatırı sayılır bir koleksiyonu var

05 Mayıs 2018, Cumartesi 16:41
Sibel Can gizli koleksiyoner çıktı
Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri de tablolar. Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Burak Yılmaz, Volkan Demirel, Şahan Gökbakar gibi isimlerden sonra bu alana ilgi duyan ünlülerden birinin de Sibel Can olduğu ortaya çıktı.


TERAPİ GİBİ GELİYOR


Özellikle Devrim Erbil ve Ergin İnan'ın eserlerinden oluşan bir keloksiyona sahip olan Sibel Can, "Devrim Erbil'i çok beğenirim. Hatta son olarak benim için özel bir tablo yaptı. Tablolara bakmak, benim için terapi gibi" dedi.





*Sibel Can, ünlü ressam Devrim Erbil'in atölyesini sık sık ziyaret ediyor, ondan tablolar alıyor.



Sibel Can siyah camla kurtulduSibel Can siyah camla kurtuldu


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tuba Ünsal alyansını çıkardı!

Tuba Ünsal alyansını çıkardı!
Şahan Gökbakar müjdeyi verdi: Recep İvedik 6 Geliyor

Şahan Gökbakar müjdeyi verdi: Recep İvedik 6 Geliyor
Adriana Lima Metin Hara'yı kıskanınca bakın ne yaptı?

Adriana Lima Metin Hara'yı kıskanınca bakın ne yaptı?
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay pozlar

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay pozlar
Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Haldun Dormen konuk oluyor! Şanar Kimdir?

Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Haldun Dormen konuk oluyor! Şanar Kimdir?
Haldun Dormen 'Çukur' dizisine konuk oluyor

Haldun Dormen 'Çukur' dizisine konuk oluyor
Rihanna, Mert Alaş'a poz verdi

Rihanna, Mert Alaş'a poz verdi
Defne Samyeli: Cem'e abi derdim

Defne Samyeli: Cem'e abi derdim

Vatanım Sensin 55. yeni bölüm fragmanı: Yüzbaşı Yakup'a işkence!

Vatanım Sensin 55. yeni bölüm fragmanı: Yüzbaşı Yakup'a işkence!
Beyaz Show'da Enis Arıkan'a sürpriz!

Beyaz Show'da Enis Arıkan'a sürpriz!
Bu sahneleri unutmak mümkün mü?

Bu sahneleri unutmak mümkün mü?