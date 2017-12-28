Sibel Can’ı dolandırmakla suçlanan iş adamı Şahin Mehmet Çelik hakim karşısına çıktı



“ŞİRKETİM BU DAVALAR NEDENİYLE İFLAS ETTİ"

SİBEL CAN'IN AVUKATI: MADDİ ZARARIMIZ KARŞILANMADI

TUTUKLANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ



İDDİANAME

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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik avukatıyla birlikte katıldı. Şikayetçi Sibel Can'ı ise avukatı Bülent Ernas temsil etti.Otomobil ticaretiyle uğraştığını söyleyen sanık Şahin Mehmet Çelik, 2012'de Türkiye genelinde otomobil ithalatıyla ilgili yapılan araştırmada firmasına ait 44 araçla ilgili evrak şüphesi nedeniyle inceleme yapıldığını ve gümrük müfettişlerince şüphe duyulan araç ithalatlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.Suçlamayı kabul etmeyen sanık Şahin Mehmet Çelik, “Soruşturma savcısı 4,5 yılın sonrasında dava açtığı için firma olarak bu 44 araca el konulması imajımızı zedelendi. Bu konu ile ilgili başka bir mahkemede yargılama devam etmektedir. Mahkeme ancak 11 aracı inceleyebildi. İncelenen 11 araçtan bir tanesi şu an dava konusu olan bu dosyadaki araçtır. Diğer mahkemede iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Yani 2009 model ve sıfır olduğunu beyan edip sattığıma dair iddia bilirkişi raporu ve yapılan yazışmalarla çürütülmüş durumdadır. Bu kararı dosyaya sunacağız. Ayrıca el koyma kararları da kaldırıldı. Araçlar teslime hazır hale geldi. Diğer araç sahipleri araçları teslim aldılar. Bu dava konusu araç gümrükte teslime hazır haldedir. Teslim edilip edilmediğini bilmiyorum. Çünkü muhatap araç sahibidir. Ayrıca şirketim bu davalar nedeniyle iflas etmiş durumdadır" diye konuştu.Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas ise “Yeni çıkan KHK ile gümrük elinde olan araçlara eksik olan ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeme koşuluyla bu araçlara daha fazla masraf yapmamak adına araç sahiplerine teslimine yönelik işlem yapılmıştır. Tüketici mahkemesinde alınan rapor, savcılık ve gümrükten gelen raporlardan anlaşıldığı üzere bu araç ABD'de 2008 yılında tescil edilmiş, plaka almış, 2 ay kullanılmış sonrasında 0 araç gibi ithal ederek müvekkilime satılmak istenmiştir. Bu belgelerle ilgili herhangi bir sahtelik iddiası ortaya atılmamıştır. Hala ÖTV'nin yüzde 75'i ödenmemiştir. Aracı teslim almadık. Maddi zararımız karşılanmamıştır. Gümrük bize yüklü bir yediemin masrafı çıkardığı için aracı teslim almaya yönelik herhangi bir işlem yapmadık. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın kaçma şüphesi vardır. Tutuklanmasını talep ederiz" dedi.Mahkeme heyeti, sanığın kaçma şüphesi bulunmadığından tutuklanma talebini reddederek duruşmayı erteledi.İddianamede, otomobil şirketinin ortağı ve yetkilisi sanık Şahin Mehmet Çelik'in 2008 model olarak üretilen ve daha önce ABD'de trafiğe çıkış izni verilen aracı yasal olmayan yollardan ithal ettiği ve daha sonra 2009 model ve sıfır olduğunu beyan edip 313 bin 738 TL karşılığı Sibel Can'a sattığı belirtiliyor. Sanığın, “Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyor.