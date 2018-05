Sibel Can, Hakan Ural’dan olan kızı Melisa Ural’a (23) 5 yıl önce liseyi bitirince Volkswagen New Beetle almıştı. İngiltere’de üniversite eğitimi gören Melisa, İstanbul’a her geldiğinde kırmızı arabası ile gece turuna çıkıyordu.





Sibel Can, “Çok mütevazı, parayla pulla işi yok” dediği kızına 5 yılın sonunda sürpriz yaptı.

500 BİN LİRALIK ARABA

Sibel Can, İngiltere’deki ‘London College Of Communication’ı bitirmeye hazırlanan kızına Mercedes GLC marka otomobil aldı. 500 bin lira ödedi. İletişim okuyan Melisa Ural, Londra’da yüksek lisans yapacak.

ABİYE EV TAPUSU

Melisa’nın abisi Engincan Ural da geçtiğimiz Kasım’da ‘Westminister Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlanmıştı. Sibel Can oğluna Miami’deki evinin tapusunu vereceğini söylemişti.