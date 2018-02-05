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Sibel Turnagöl: Hizmetçim beni rujunu çalmakla suçladı

Hizmetçisi tarafından darp edildiği ve soyulduğu iddialarıyla gündeme gelen Sibel Turnagöl, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi

Sibel Turnagöl: Hizmetçim beni rujunu çalmakla suçladı
Hakkında çıkan haberleri doğrulayan Sibel Turnagöl, “Olay doğru. Hareketlerinden şüphelendim, çantasına bakmak istedim. Üstüme yürüdü, beni darp etti. Olaya site güvenliği müdahale etti, canımı zor kurtardım” dedi.

Hizmetçisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Sibel Turnagöl, “Komik olan, onun da benden şikayetçi olması. Güya çantasındaki ruju çalmışım” diye konuştu.
 

NE OLMUŞTU?


Sarıyer'de oturan oyuncu Sibel Turnagöl oturduğu daireyi temizletmek için haftanın birkaç günü çalışacak bir hizmetli buldu. 44 yaşındaki A.T. ile anlaşan Sibel Turnagöl, bir müddet sonra A.T'nin hareketlerinden şüphelenmeye başladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 8 Mayıs günü A.T.'nin evden kaçarak çıktığını fark eden Sibel Turnagöl, ne olduğunu anlamaya çalışırken, A.T.'nin çantasını kontrol etmek istedi. İddiaya göre A.T'nin çantasından, Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'e ait olan bir gömlek ve Sibel Turnagöl'e ait pahalı bir markanın açık pembe ruju ve fondöteni çıktı.
 

MUTFAKTA BAŞLAYAN ŞİDDET BALKONA KADAR SÜRDÜ


Hizmetlisiyle tartışmaya başlayan oyuncu, iddiaya göre bir de darp edildi. Mutfakta başlayan şiddet balkona dek sürdü. Darp edildiği sırada evinin penceresinden bağırarak yardım isteyen Sibel Turnagöl, hizmetlisinin kollarından kurtulduğu bir an balkona çıkıp bağırmaya başladı.

Sibel Turnagöl'ün yardım çığlıklarını duyan site güvenliği olay yerine geldiğindeyse A.T., olay yerini hızlıca terk etti. Sibel Turnagöl de karakola giderek ifade verdi ve çalışanı A.T.'den şikayetçi oldu.


'O RUJ BAŞKA BİR KADININ RUJUYDU'

İfadesine başvurulan hizmetli A.T., asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürerek, "Çantamı aramaya çalışan Sibel Turnagöl, evini temizlediğim başka bir kadının bana verdiği ruju gördü. Aynısı olabilir desem de bana inanmadı. Tartışma yaşandı. Darp iddiaları asılsızdır" diyerek kendisini savundu. 



Sibel Turnagöl, hizmetlisi tarafından dövüldüSibel Turnagöl, hizmetlisi tarafından dövüldü
Sibel Turnagöl evlendiSibel Turnagöl evlendi
Sibel Turnagöl'ün acı günüSibel Turnagöl'ün acı günü
 


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