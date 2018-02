Sibel Turnagöl: Hizmetçim beni rujunu çalmakla suçladı

NE OLMUŞTU?

Hakkında çıkan haberleri doğrulayan, “Olay doğru. Hareketlerinden şüphelendim, çantasına bakmak istedim. Üstüme yürüdü, beni darp etti. Olaya site güvenliği müdahale etti, canımı zor kurtardım” dedi.Hizmetçisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Sibel Turnagöl, “Komik olan, onun da benden şikayetçi olması. Güya çantasındaki ruju çalmışım” diye konuştu.Sarıyer'de oturan oyuncuoturduğu daireyi temizletmek için haftanın birkaç günü çalışacak bir hizmetli buldu. 44 yaşındaki A.T. ile anlaşan, bir müddet sonra A.T'nin hareketlerinden şüphelenmeye başladı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 8 Mayıs günüA.T.'nin evden kaçarak çıktığını fark eden, ne olduğunu anlamaya çalışırken, A.T.'nin çantasını kontrol etmek istedi. İddiaya göre A.T'nin çantasından,ait olan bir gömlek veait pahalı bir markanın açık pembe ruju ve fondöteni çıktı.Hizmetlisiyle tartışmaya başlayan oyuncu, iddiaya göre bir de darp edildi. Mutfakta başlayan şiddet balkona dek sürdü. Darp edildiği sırada evinin penceresinden bağırarak yardım isteyen, hizmetlisinin kollarından kurtulduğu bir an balkona çıkıp bağırmaya başladı.'ün yardım çığlıklarını duyan site güvenliği olay yerine geldiğindeyseA.T., olay yerini hızlıca terk etti. Sibel Turnagöl de karakola giderek ifade verdi ve çalışanı A.T.'den şikayetçi oldu.İfadesine başvurulanhizmetli A.T., asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürerek, "Çantamı aramaya çalışan Sibel Turnagöl, evini temizlediğim başka bir kadının bana verdiği ruju gördü. Aynısı olabilir desem de bana inanmadı. Tartışma yaşandı. Darp iddiaları asılsızdır" diyerek kendisini savundu.