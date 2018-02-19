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Siber saldırılar Amerika'ya 109 milyar dolara mâl oldu

ABD hükûmeti, 2017’de Ukrayna’daki dijital altyapılara gerçekleştirilen NotPetya siber saldırılarından Rusya’yı sorumlu tuttu
 

Siber saldırılar Amerika'ya 109 milyar dolara mâl oldu
Geçtiğimiz günlerde ABD hükûmeti tarafından yayınlanan bir raporda, 2016 genelinde Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan siber saldırıların incelemesi yer aldı. Raporda sadece bir yılda gerçekleştirilen siber saldırıların ülke ekonomisine maliyeti 109 milyar dolar olarak açıklandı. Bu siber saldırılardan Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore‘yi sorumlu tutuldu. Ayrıca saldırıların sadece ülkelerin sorumlu olmadığı belirtildi. Ülke genelinde faaliyet gösteren terör örgütleri, yabancı firmalar, siyasi ortamı manipüle etmek isteyen çeşitli organize gruplar da yer alıyor.

Cuma günü yayınlanan raporda, 2016 yılında ABD genelindeki tüm özel ve kamu kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen siber saldırıların detayları yer alıyor. Rapora göre, saldırılar sadece hedef kuruluşu değil onunla bağlantılı olan tüm kuruluşları etkiliyor. Hâl böyle olunca ülke ekonomisi oldukça ağır zarar görüyor.

Rapora göre gittikçe artan ortak güvenlik açıkları mevcut. Ancak özel kurum ve kuruluşlar güvenlik açıklarını tam olarak bilmemekle birlikte siber güvenlik alanına yeterince yatırım yapmıyorlar. Yapılan güvenlik ihlalleri markalara mali açıdan büyük zararlar verebilir. Bunun yanı sıra veri ihlallerinden tüketiciler ve tüketicilerin markalara olan güveni de etkilenebilir.

Tüm dünyada gün geçtikçe artan siber saldırıların bir başka tehlikeli boyutu ise fiziki. 2010 yılında açığa çıkan Stuxnet siber saldırıları, İran’daki nükleer tesislerinde olduğu gibi fiziksel zararlara da neden olabilir. Son günlerde ise Ukrayna’daki elektrik şebekesinin kapanması ile sonuçlanan bir saldırı da buna en iyi örneklerden biri.
 

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