Siber saldırılar Amerika'ya 109 milyar dolara mâl oldu

Geçtiğimiz günlerde ABD
hükûmeti tarafından yayınlanan bir raporda, 2016
genelinde Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan siber saldırılar
ın incelemesi yer aldı. Raporda sadece bir yılda gerçekleştirilen siber saldırıların ülke ekonomisine maliyeti 109 milyar dolar
olarak açıklandı. Bu siber saldırılardan Rusya
, Çin
, İran
ve Kuzey Kore
‘yi sorumlu tutuldu. Ayrıca saldırıların sadece ülkelerin sorumlu olmadığı belirtildi. Ülke genelinde faaliyet gösteren terör örgütleri, yabancı firmalar, siyasi ortamı manipüle etmek isteyen çeşitli organize gruplar da yer alıyor.
Cuma günü yayınlanan raporda, 2016
yılında ABD
genelindeki tüm özel ve kamu kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen siber saldırıların detayları yer alıyor. Rapora göre, saldırılar sadece hedef kuruluşu değil onunla bağlantılı olan tüm kuruluşları etkiliyor. Hâl böyle olunca ülke ekonomisi oldukça ağır zarar görüyor.
Rapora göre gittikçe artan ortak güvenlik açıkları mevcut. Ancak özel kurum ve kuruluşlar güvenlik açıklarını tam olarak bilmemekle birlikte siber güvenlik alanına yeterince yatırım yapmıyorlar. Yapılan güvenlik ihlalleri markalara mali açıdan büyük zararlar verebilir. Bunun yanı sıra veri ihlalleri
nden tüketiciler ve tüketicilerin markalara olan güveni de etkilenebilir.
Tüm dünyada gün geçtikçe artan siber saldırıların bir başka tehlikeli boyutu ise fiziki. 2010
yılında açığa çıkan Stuxnet
siber saldırıları, İran
’daki nükleer tesislerinde olduğu gibi fiziksel zararlara da neden olabilir. Son günlerde ise Ukrayna’daki elektrik şebekesinin kapanması ile sonuçlanan bir saldırı da buna en iyi örneklerden biri.
Adem Özdoğan