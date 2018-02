Siber zorbalıkla mücadelede 10 kritik adım

Siber Zorbalık nedir?

Rakamlar Endişe Veriyor

Siber zorbalık karşısında ailelerin alması gereken önlemler

Gözde Hatunoğlu

İnternet kullanımının yaş ortalaması düşerken, siber zorbalık özellikle çocuklar ve gençler arasında en önemli sorunlardan biri hâlini almaya başladı. ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Safety Kids'in çalışmalarının baz alarak hazırlanan "Güvenli İnternet için Ailemizin 10 Kuralı", siber zorbalıkla mücadele eden ailelerin alması gereken temel önlemleri listeliyor.Dünyanın dört bir yanından 5,5 milyon genç internet kullanıcısının girişimiyle hayata geçen DoSomething.org verilerine göre çocukların %43'ü siber zorbalıkla mücadele ederken, her dört vakadan biri önlem alınmadığı için tekrar yaşanıyor. Gençlerin %68'i siber zorbalığı ciddi bir sorun olarak görürken, genç internet kullanıcının mobil aygıtları birincil cihaz olarak tercih etmeleri de bu vakaların yoğun olarak mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleşmesine neden oluyor.Siber zorbalık kısaca bir kişiye zorbalık uygulamak için dijital iletişim araçlarını kullanmak şeklinde özetleniyor. Innovera Genel Müdürü, siber zorbalığı "bir bireyin bir başkasını kasıtlı olarak rahatsız etmek, ona kötü davranmak ya da onunla dalga geçmek için dijital iletişim araçlarını, akıllı telefonları ya da diğer elektronik aygıtları kullanması ve bunu sürekli olarak tekrar etmesi" şeklinde detaylandırıyor. Siber zorbalık genellikle tehdit ya da şantaj içeren bir mesaj, gerçek ya da gerçek dışı dedikoduların online platformlarda yayılması, ifşa ve benzeri eylemleri içeriyor.Reportlinker araştırmasına göre genç neslin %71'i siber zorbalıkla ilgili endişe duyuyor. Siber Zorbalık Araştırma Merkezi verilerine göre her üç öğrenciden biri siber zorbalığa maruz kalırken, bu vakalar arasında en yaygın olanlar kırıcı yorumlar (%22,5) ve dedikodu yayma (%20,1) olarak sıralanıyor.İnternet dünyasının son yıllarda karşılaştığı en büyük sosyal sorunların başında gelen siber zorbalık, 6 Şubat Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında mercek altına alınıyor., aileleri özellikle çocukların ve gençlerin karşı karşıya kalabileceği siber zorbalık vakalarına karşı uyarırken, evdeki tüm kullanıcıların aktif katılımıyla hayata geçirilmesi gereken kuralları şöyle sıralıyor:· Bilgisayarım, akıllı telefonum ya da diğer elektronik cihazlarım aracılığıyla beni rahatsız eden bir kişi veya durum olursa derhal bunu ailemle paylaşacağım.· Aile büyüklerimden müsaade almadan kendime veya başkalarına ait hiçbir fotoğrafı, videoyu ve görsel materyali sosyal ağlarda ya da diğer online platformlarda paylaşmayacağım.· Anne ve babamın haberi ve izni olmaksızın, tanımadığım kişilerle online olarak görüşmeyeceğim. Böyle kişilerle akıllı telefon aracılığıyla iletişim kurmayacağım.· Beni tehdit veya rahatsız eden, dalga geçen ya da kendimi kötü hissetmeme neden olan her türlü mesajı önce anne ve babama bildireceğim. Bu tür mesajları almamın kesinlikle benim suçum olmadığının farkında olacağım.· Kendim de bir siber zorba olmayacağım! Sosyal medya, e-posta veya akıllı telefon gibi dijital iletişim araçlarını kullanarak kimseyi incitecek sözler yazmayacak, dedikodu yapmayacağım.· Ev adresimizi, telefon numaramı, aileme ait iş yeri ve telefon bilgilerini onların haberi ve izni olmadan kesinlikle hiç kimseyle paylaşmayacağım.· Bilgisayarımda, sosyal medyada ve mobil cihazlarımda kullandığım şifreleri ailem dışında kimseye söylemeyeceğim. Bu şifreleri isteyen bir arkadaşım bile olsa, hemen anneme veya babama haber vereceğim.· İnterneti ve sosyal medyayı kullanacağım zamanı, ziyaret edebileceğim web sitelerini ve uygulamaları aile büyüklerimle birlikte belirleyeceğiz.· Ailemin tüm bireylerinin interneti doğru şekilde kullanmasını, daha keyifli vakit geçirmelerini ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlamak için onlara yardımcı olacağım.· Bilgisayarıma, akıllı telefonuma ya da diğer elektronik aygıtlarıma herhangi bir dosya, uygulama veya görüntü indirmeden önce mutlaka anne ve babamın iznini alacağım.