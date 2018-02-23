15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Sibirya soğukları geliyor! Avrupa buz tutacak

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası Avrupa’nın buz kesmesine neden olacak. Sıcaklık eksi 15’e kadar düşecek. Peki Sibirya soğukları Türkiye'ye ne zaman gelecek? Soğuk dalgası Türkiye’yi 28 Şubat’tan itibaren etkileyecek. Batı’da da yoğun yağmur var.

Sibirya soğukları geliyor! Avrupa buz tutacak
Sibirya soğukları geliyor! Türkiye'yi de vuracak. Peki Suriye soğukları ne zaman etkisini gösterecek? İşte cevaplar...

Bu yıl kışın neredeyse bir ay gecikmeli geldiğine dikkat çeken Rusya meteoroloji uzmanları, şu tespitlerde bulundu:

“Kış geç geldi, ancak hakkını almadan gitmeyecek. Sibirya üzerinde oluşan yüksek basınç kitlesi önümüzdeki günlerde batıya kayarak ilk başta Moskova, ardından Belarus Cumhuriyeti ve daha sonra Polonya ile Almanya’ya ulaşacak. Bu bölgelerde ısı mevsim normallerinin 12-15 derece altına düşecek. Almanya’nın tamamında hafta sonuna doğru eski 12 derecelik soğuklar gözlenebilir.”
 

26 ŞUBAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR


Sibirya kökenli soğuk hava akımının Balkanlar üzerinden Akdeniz’e ineceği de belirtilen uzun vadeli hava raporunda “Soğuk hava Balkan ülkelerinin bir bölümünü de etkisi altına aldıktan sonra Akdeniz üzerinde alçak basınç kitlesiyle buluşacak. Bunun sonucunda 26 Şubat'ta İtalya’nın doğusuyla Yunanistan üzerinde şiddetli rüzgarlarla birlikte bu defa alçak basınç merkezi oluşacak. Tüm bu bölgenin bir aylık yağış normlarını alması bekleniyor” denildi.
 

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA 28 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA


Türkiye’yi Ege ile Batı Trakya’dan başlayarak etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı havanın 28 Şubat'ta İstanbul’a ulaşacağı da tahmin edilmekte. İstanbul’un Şubatın son günüyle 1 Mart'ta aşarı yağış alacağı söylenmekte. Gündüzleri 5-7 derecelere düşecek hava sıcaklığı geceleri 2-3 derece seviyelerinde kalacağı için yağışların genelde yağmur şeklinde olacağı da tahmin edilmekte.

Yağışlı havanın hafta sonu Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde ve özellikle Antalya’da fırtına şeklinde kendisini göstereceği tahminleri de yapılıyor.

(Hürriyet)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ahmet Hakan: Erken Seçim geliyor

Ahmet Hakan: Erken Seçim geliyor
Bursa'da kahraman doktor yaralıyı hayata döndürdü

Bursa'da kahraman doktor yaralıyı hayata döndürdü
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Akhisar Devlet Hastanesi'ne suda doğum ünitesi açılıyor

Akhisar Devlet Hastanesi'ne suda doğum ünitesi açılıyor
TSK: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

TSK: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu
Abdullah Gül seçimlerde aday olacak mı?

Abdullah Gül seçimlerde aday olacak mı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya kınama
Kışlada yangın: 8 asker dumandan zehirlendi

Kışlada yangın: 8 asker dumandan zehirlendi
Hollanda meclisinin sözde

Hollanda meclisinin sözde "Ermeni soykırımı"nı tanımasına tepkiler
Çocuklara cinsel istismarda cezalar artıyor

Çocuklara cinsel istismarda cezalar artıyor
İsrafın önüne geçip sokak hayvanlarını besliyorlar

İsrafın önüne geçip sokak hayvanlarını besliyorlar