Rusya Lideri Putin’in emriyle donanmadaki stratejik denizaltıdan aynı anda 4 kıtalararası “Bulava” füzesi fırlatıldı.

Rusya’nın Kuzey Deniz Filosu Komutanlığı'ndan aynı anda 4 kıtalararası balistik füze atışıyla ilgili video çekimli açıklama da yapıldı.

"40 METRE DERİNLİKTE İLERLEYEN BULAVA"

Dört balistik füzenin aynı anda tarihte ilk defa denediği vurgulanan açıklamada “Yuriy Dolgoruki, stratejik denizaltımız Kuzey Kutup bölgesindeki Beyaz Deniz sularından, tarihte ilk defa aynı anda 4 kıtalararası “Bulava” füzesini başarılı bir şekilde fırlatmıştır. Sualtından, yaklaşık 40 metre derinlikten birkaç saniye arayla ateşlenen füzeler, Kamçakta Yarımadası “Kura” poligonundaki hedefleri vurmuştur” dendi.

Rus donanmasında yer alan bu sınıftaki stratejik denizaltıların güvertesinde toplam 16 adet kıtalararası balistik füze bulunuyor.



