Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen İstanbullular, Silivri sahillerini doldurdu. Hafta sonu tatillerini Silivri'de geçiren İstanbullular akşam saatlerinde evlerine dönüşe geçti.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bu nedenle, TEM otoyolu Selimpaşa, Büyükçekmece ve D100 Silivri kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL-DHA



