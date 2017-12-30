Şiddetli yağmur Fethiye'yi vurdu, ortalık göle oldu

SABAH ŞİDDETİ AZALDI

Senim Tanay

’de dün akşam başlayan ve bu sabaha kadar kesintisiz sürenhasara yol açtı. Telmessos, Sağlık Sitesi, Mavikent, Çiçek Sitesi, Denizkent ve Zümrütkent, gök gürültülü sağanak yağıştan en çok etkilenen yerler arasında yer aldı. Tarım arazilerinin bir bölümü su altında kaldı. Kırsal yerleşimlerde bazı yollar ve bazı sitelerin önleri göle döndü.Çalış, Yanıklar, Kargı ve Çiftlik mahallelerinde Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 1 ay önce yaptığı kanal temizliği ile dere ıslah çalışmaları olası zararı azalttı. Karagedik’te dere ağzının tıkalı olması nedeniyle şiddetli yağış etkisini yoğun biçimde hissettirdi. Kuvvetli sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren azaldı.