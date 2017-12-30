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Şiddetli yağmur Fethiye'yi vurdu, ortalık göle oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu. Yağan yağmurun ardından tarım arazilerinin bir bölümü sular altında kalırken bazı yollar da göle döndü

30 Aralık 2017, Cumartesi 11:53
Şiddetli yağmur Fethiye'yi vurdu, ortalık göle oldu
Fethiye’de dün akşam başlayan ve bu sabaha kadar kesintisiz süren kuvvetli yağış hasara yol açtı. Telmessos, Sağlık Sitesi, Mavikent, Çiçek Sitesi, Denizkent ve Zümrütkent, gök gürültülü sağanak yağıştan en çok etkilenen yerler arasında yer aldı. Tarım arazilerinin bir bölümü su altında kaldı. Kırsal yerleşimlerde bazı yollar ve bazı sitelerin önleri göle döndü.

SABAH ŞİDDETİ AZALDI

Çalış, Yanıklar, Kargı ve Çiftlik mahallelerinde Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 1 ay önce yaptığı kanal temizliği ile dere ıslah çalışmaları olası zararı azalttı. Karagedik’te dere ağzının tıkalı olması nedeniyle şiddetli yağış etkisini yoğun biçimde hissettirdi. Kuvvetli sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren azaldı.

DHA

 
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