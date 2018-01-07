Sidney'de son 79 yılın en sıcak günü yaşandı

Avustralya'nın Sidney
kentinde son 79 yılın en sıcak günü yaşandı.
Yetkililer, Sidney
'de bugün hava sıcaklığının 47,3 dereceye yükseldiğini açıkladı.
AŞIRI SICAKLARLA MÜCADELE PLANI
New South Wales
emniyetinden Catherine Burn, eyalette aşırı sıcakla mücadele planının hayata geçirildiğini belirtti.
ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI
Aşırı sıcak nedeniyle binlerce mülkü etkileyen elektrik kesintisi meydana gelirken, eyalette yangın ihtimaline karşı ateş yakmak yasaklandı.
Sidney'de 1939 yılında 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.
Mine Bozkurt