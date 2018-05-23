Sıfır Bir-' Bir Zamanlar Adana'da'nın 4. sezon yayın tarihi belli oldu
BluTV’nin fenomen haline gelen ve çok geniş bir kitlenin takip ettiği dizisi Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana'da'nın 4.sezonunun yayın tarihi belli oldu. Takipçilerinin uzun süredir heyecanla beklediği dizinin 4. sezonu 7 Haziran’da BluTV’de başlıyor.
Yayınlanmaya başladığı günden bu yana farklı kitlelerce büyük beğeni toplayan ve her sezonu heyecanla takip edilen Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da”nın heyecan dolu sezon finalinin ardından takipçileri merakla yeni sezon tarihini bekliyordu. Geçtiğimiz haftalarda çekimlere başlayan ve son olarak yayınlanan afişiyle de övgüler toplayan dizinin 4. Sezonu 7 Haziran’da BluTV’de başlıyor.
Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde bir grup gencin illegal olaylara karşı giriştikleri mücadeleyi anlatıyor.