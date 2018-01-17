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Sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı sürüyor

Hatay’da, sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı sürüyor

Sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinden Afrin operasyonu için gelen 14 adet tank, 39. Mekanize Piyade Tugayına giriş yaptıktan sonra Reyhanlı ilçesine doğru yol alarak Narlıca Hudut Taburu’nda konuşlandı.

SEVKİYATIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR


Tanklar vatandaşların meraklı bakışlarının ardından taşıyıcılardan indirilerek tabura geçti. Askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

(Satuk Buğra Güney - İsmet Biçen /İHA)


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