Sigara Bırakma Hattı'na rekor başvuru

YÜZDE 8'İ SİGARAYI BIRAKTI

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNİN SAYISI 415'E ULAŞTI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ İZLEME SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ

Senim Tanay

Sabit hatlardan ücretsiz olarak aranan ve 7 gün, 24 saat canlı operatörlerle kesintisiz hizmet veren danışma hattı, bu özellikleriyle dünyadaki en kapsamlı sigara bırakma danışma hattı olma özelliği taşıyor.Danışma hattı santraline 2010'dan bugüne kadar yaklaşık 26 milyon 148 bin 436 çağrı girişi olurken, operatörler tarafından arayan kişilere, sigaranın zararları hakkında bilgi verildikten sonra sigara kullanım alışkanlığını tespit etmeye yönelik bağımlılık testi de uygulanıyor.Hat aracılığıyla tespit edilen bağımlılık düzeyine göre, kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor ya da hekim kontrolünde sigarayı bırakmak isteyenler, sağlık birimleri hakkında bilgilendirilerek polikliniklere yönlendiriliyor.Kişinin talep etmesi halinde operatörler aracılığıyla kendisine en yakın sigara bırakma polikliniklerinden randevusunun da alındığı hat aracılığıyla, planlamaları yapılan kişiler, geri dönüş aramalarıyla bir yıl boyunca destekleniyor.Bu geri dönüş aramalarıyla kişilerin sigarayı bırakma durumları takip edilerek, süreçte yaşayacakları muhtemel sıkıntılarla baş etme konusunda cesaretlendirilip motivasyonlarının artırılması sağlanıyor.Bu kapsamda takip edilen kişilerden ortalama yüzde 8'inin sigarayı bıraktığı tespit edilirken bu oran dünya ortalamasının oldukça üzerinde yer alıyor.Öte yandan sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla 2009'da hizmete başlayan sigara bırakma polikliniklerinin sayısı 62'den 415'e ulaştırıldı.Ayrıca 1 Ocak 2009-31 Aralık 2017'de polikliniklerde 1 milyon 982 bin 313 muayene yapıldı.Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ancak henüz Türkiye'de geri ödeme kapsamında olmayan "Vareniklin" ve "Bupropion" etken maddeli ilaçlardan 2010'da, toplam 361 bin kutu satın alınarak hekimler tarafından tedaviye uygun görülen 250 bin hastaya verildi.Sonrasında 23 Şubat 2015 itibarıyla Sağlık Bakanlığı'nca alımı yapılan 600 bin kutu ilaç da ülke genelindeki sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla uygun hastalara ücretsiz olarak sunuldu.Yine bu poliklinikler vasıtasıyla vatandaşlara ücretsiz verilmek üzere 17 Ekim 2017'den itibaren 300 bin kutu "Vareniklin" ve 600 bin kutu nikotin bandı il stoklarına iletilerek, hekimlerin uygun gördüğü vatandaşlara verilmeye başlandı.Sigara bırakma polikliniklerine başvuran hastaların takiplerinin ve hekimlerce gerekli görülen hastalara verilecek ilaçların dağıtımlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi (TUBATİS) geliştirildi.Sigara bırakma polikliniklerine başvurup TUBATİS'e dahil olan hastalara ALO 171 hattı aracılığıyla geri dönüş aramaları yapılarak, hem poliklinikte verilen hizmet değerlendirmeleri gerçekleştirildi hem de danışanların, motivasyonel görüşmelerle süreçteki muhtemel sıkıntılarla baş etmeleri konusunda yanlarında yer alındı.Ayrıca vatandaşları tütün zararları konusunda bilgilendirmek, yürütülen çalışmalardan haberdar etmek için hazırlanan "havanikoru.org" web sitesi kullanıma açıldığı 2013'ten 31 Aralık 2017'ye kadar 1 milyon 525 bin 272 kişi tarafından, "alo171.saglik.gov.tr" web sitesi de 1 Eylül 2015-31 Aralık 2017 tarihleri arasında 2 milyon 216 bin 749 kişi tarafından ziyaret edildi.