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Sigara yasağına uymayanlara 221 milyon 664 bin lira ceza

Sağlık Bakanlığı tarafından sigara dumanına  pasif maruziyeti önlemek amacıyla 19 Temmuz 2009 ile 31 Ocak arasında Türkiye  genelinde 18 milyon 356 bin 892 mekana, 221 milyon 664 bin 685 lira idari para  cezası uygulandı

Sigara yasağına uymayanlara 221 milyon 664 bin lira ceza
Tütünle mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından  1987'de "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kabul edilen 9 Şubat'ta her yıl  Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


DÜNYADAKİ ÇOCUKLARIN YARISI SİGARA DUMANINA MARUZ KALIYOR


700 milyon çocuk, yani dünyadaki çocukların yarısı sigara dumanına maruz kalıyor ve her yıl dünyada 600 binin üzerinde kişi sigara dumanına maruz kaldığı için ölüyor. Sigara, içenleri olduğu kadar çevresindeki kişileri de etkiliyor. Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından korumanın yegane yolunun ise sigara kullanımının kapalı alanlarda yasaklanması olduğu kabul görüyor.

Başkalarının içtikleri veya yanan tütün ürününden kaynaklanan dumanın solunması olarak tanımlanan pasif içicilik, kanser, amfizem ve kalp krizleri gibi  birçok öldürücü hastalığa neden oluyor.

Tütün dumanına sadece 5 dakika maruz kalmanın bile kalp krizlerini  tetikleyebildiği, süre uzadıkça bu riskin katlanarak arttığı kanıtlanırken, tam  dumansız hava sahası olan yerlerde kalp krizlerinin yüzde 60 oranında  azalabildiği tespit edildi.

Bunun yanında yine sigara dumanından pasif etkilenim kalp-damar  hastalıklarını arttırıp, KOAH ve erişkin astımına neden olurken, akciğer  kanserini yüzde 32, genç kadınlardaki meme kanseri riskini yüzde 90 artırıyor.
 

TÜRKİYE'DEKİ KANUN 3 OCAK 2008'DE KABUL EDİLMİŞTİ


Türkiye'de başlatılan tütün kontrolüne yönelik çalışmalar, Tütün  Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun'un 3 Ocak 2008'de kabul edilmesiyle ivme kazandı.

Söz konusu kanunun kamuya açık kapalı alanlar ile ilgili hükümleri 19  Mayıs 2008, özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya ve  birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tütün ürünlerinin  tüketilmemesi ile ilgili hükmü ise 19 Temmuz 2009'da yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, ikamete mahsus konutlar (evler) hariç tüm kapalı  alanlarda sigara içme yasağı getirilirken, yasağın getirilmesindeki temel amaç,  sigara kullanmadığı halde sigara dumanına pasif maruziyeti sonucu zarar gören  başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların korunması oldu.

Yasada 11 Haziran 2013'te yapılan değişiklikle kapalı alan denetimleri  kapsamında, ceza gerektiren fiillerin bir yıllık dönemde tekerrürü halinde idari  para cezasının bir kat, ikinci tekerrürü halinde iki kat artırılarak verilmesi ve  aynı dönemdeki üçüncü tekerrürde de iş yerinin on günden bir aya kadar  kapatılması hükme bağlandı.

Bu yasağın etkili şekilde uygulanmasını sağlamak için güçlü bir  denetim mekanizması geliştirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarında görevli  personelden (sağlık personeli, emniyet kuvvetleri, milli eğitim, belediye  zabıtası) oluşan denetim ekipleri kuruldu.


221 MİLYON 664 BİN 685 LİRA CEZA KESİLDİ


Denetimler, yetkili ekiplerce "rutin denetimler" ve  vatandaşlar  tarafından "Yeşil Dedektör Uygulaması" ile "ALO 184 iletişim hattı üzerinden  yapılan ihbarlara yönelik denetimler" şeklinde yürütülüyor. Kanun ihlaline  ilişkin bildirilen ihbarlara yönelik denetimlerde, ihlal tespit edilsin ya da  edilmesin, ilgili işletmeye ihbarı takip eden dönemde belirli aralıklarla en az 3  denetim daha yapılıyor.

Bu süreçte sigara denetimlerine ağırlık veren Sağlık Bakanlığı, 19  Temmuz 2009-31 Ocak 2018'de Türkiye genelinde yaklaşık bin 453 ekiple 18 milyon  356 bin 892 denetim gerçekleştirilirken, aynı dönemde 221 milyon 664 bin 685 lira  idari para cezası uyguladı.
 

İSTANBUL'DA 8 BİN 432 İŞ YERİNE, 24 MİLYON 681 BİN 656 LİRA CEZA


İstanbul'da geçen yıl, kapalı mekanda tütün kullanımına izin verdiği  tespit edilen 8 bin 432 iş yerine, 24 milyon 681 bin 656 lira para cezası  uygulandı. İhlallerin 5 bin 658'i rutin denetimlerde tespit edilirken, 2 bin 774  ihlal de de ihbarlara yönelik denetimlerde belirlendi.

2016'da rutin kontrollerde 4 bin 648, ihbarlara yönelik denetimlerde  ise 2 bin 1 olmak üzere toplamda 6 bin 649 ihlal tespit edildi, uygulanan idari  para cezası toplamı 15 milyon 400 bin 259 lira olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, geçen yıl bir önceki yıla göre bin 738 ihlal artışı  yaşandı, idari para cezasındaki artış ise 9 milyon 281 bin 397 lira oldu.  İhlallerdeki artış yaklaşık yüzde 26,82 oranında seyrederken, idari para  cezalarındaki artış da yüzde 60,27 oldu.


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