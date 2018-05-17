Sigara yasağına uymayanlara para cezası

Trabzon Halk Sağlı Müdürlüğünce tütün denetimleri kapsamında, 2013 yılından 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelere yönelik il genelinde 215 bin 203 denetim yapılırken bu denetimler neticesinde kuralları ihlal eden 476 işletmeye cezai işlem uygulandı.

5 YILDA 2 BİN 595 KİŞİ SİGARAYI BIRAKTI

Trabzon’da sigarayı bırakmayla ilgili çalışmalar sürerken sigara polikliniklerine son 5 yılda başvuran 2 bin 595 kişinin sigarayı bıraktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde sigara bırakma konusunda hizmet vermekte olan sigara bırakma polikliniklerimize son 5 yılda 11 bin 344 ilk müracaat, 4 bin 140 kontrol olmak üzere toplam 15 bin 484 kişi başvurmuştur. Bu dönem içinde 2 bin 595 kişi sigarayı bırakmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde ücretsiz olarak verilen sigara bırakma ilaçları 2017 yıl sonu itibarı ile tekrar ücretsiz verilmeye başlanmıştır. 2018 Nisan ayı itibarıyla KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) SBÜ, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi SBÜ. Ahi Evren GKD Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortahisar Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi ve Şalpazarı İlçe Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği olmak üzere ilimizde 6 merkezde hizmet verilmektedir” denildi.