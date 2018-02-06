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Sigaraya başlama yaşı 11’e düştü

Sigara karşıtı tüm kampanyalara rağmen Türkiye en çok sigara içilen ülkeler arasında 11’inci sırada. Dünyada yaklaşık 1 milyar 100 milyon kişinin kullandığı sigara, yılda ortalama 7 milyon kişinin hayatına mal oluyor. Araştırmalar durumun giderek kötüleştiğini ve sigaraya başlama yaşının 11’e kadar düştüğünü gösteriyor
 

06 Şubat 2018, Salı 16:25
Sigaraya başlama yaşı 11’e düştü
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Songür, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" öncesinde sigaranın zararlarına dikkat çekti.

Sigara bağımlılığına nikotinin yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Necla Songür, sigarayı bırakmanın en az 6 ay, ortalama 1 yıl süreyle sigara ve diğer tütün ürünlerinden yoksun kalmak olarak tanımlandığını söyledi.

SİGARA BİRÇOK HASTALIĞIN NEDENİ

Sigara içmek veya pasif sigara dumanına maruz kalmak, ilk etkisini üst solunum yollarında gösteriyor. Burun, geniz, ağız, yutak, gırtlak mukozasının sigara dumanındaki kimyasallarla olan etkileşimi ile otit, rinosinüzit, reflü, öksürük, ses kısıklığı gelişebildiğini belirten Prof.Dr. Necla Songür, ilerleyen dönemlerde baş-boyun kanserlerinin gelişebildiğini söylüyor. Alt solunum yollarının sigarayla ilişkisi ise KOAH, astım, bronşiolit, akciğer kanseri, akciğer fibrozisi, tüberküloz ve pnömonilere neden olabiliyor.

ANNE KARNINDAKİ BEBEK İÇİN DE SAKINCALI

Sigara tiryakiliği; kalp damar sistemi hastalıkları, reflü, yemek borusu, mide, kolon, pankreas ve böbrek kanserlerine de yol açabiliyor. Gebelik döneminde içilen sigara ise erken doğum ve düşük riskini artırıyor, doğum kilosunda azalmaya yol açabiliyor. İlerleyen yıllarda ise çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi sağlık problemleri görülebiliyor.

SİGARADAN NASIL KURTULUNUR?

Nikotin bağımlılığı için uygulanacak tedavinin kişiye özel yapıldığını, tedavide ilk basamağın, hastayı sigarayı bırakması konusunda motive etmek, bilgilendirmek ve desteklemek olduğunu ifade eden Prof.Dr. Necla Songür, sigara bağımlılığından kurtaran tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor:



“Uygun medikal tedavi planlanmalıdır. Sigaranın bırakılması, nikotin yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Günümüzde sigara bırakma amacı ile kullanılan 3 grup birincil seçenek ilaç vardır. Bunlar; nikotin yerine koyma ve ilaç tedavileridir.

FİZİKSEL BAĞIMLILIKDA NİKOTİN YERİNE KOYMA TEDAVİSİ

Sigarayı bıraktırmak için halen en sık kullanılan ve en güvenilir medikal tedavi, nikotin yerine koyma tedavisidir. Daha önce sigarayı bırakmayı denemiş olsa bile sigara içicilerine yardımcı olur. Özellikle fiziksel bağımlılığı olan hastalar için uygundur. Bunlar; günde 15 adet üzerinde sigara içen, sabah saatlerinde daha fazla sigara kullanan, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda sıkıntı yaşayan, yatağa bağımlı hale getiren hastalık durumunda bile sigara içimini sürdüren kişilerdir.

TEDAVİ İLE BAŞARI ORANI 2 KAT ARTIYOR

Nikotin yerine koyma tedavisinde, sıklıkla nikotin bandı ve sakızları kullanılıyor. Kullanılacak ürün, uygulanabilirliğine ve kişinin seçimine göre belirlenir. Tedavi, sigara içme isteğini ve yoksunluk şikayetlerini azaltır. Tedavinin temeli, kişinin tükettiği sigara miktarına göre belirlenen nikotinin bandının vücuda yapıştırılmasına dayanır. Bu bantlardaki nikotin miktarı zamanla azaltılır. Tek başına destek tedaviler ile sigara bırakma başarısı yüzde 15 iken bu tedavilerin nikotin ile birleştirilmesinde oran yüzde 39’a çıkıyor. Sigarayı bıraktırmada uygulanan ilaç tedavileri, sigara bırakmayı ilk kez deneyecek kişilerde direkt uygulanabileceği gibi daha önce farklı preparatlarla sigarayı bırakmayı denemiş ancak tekrar sigara kullanmaya başlamış olanlarda da yeni bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir."


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