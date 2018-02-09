Sigarayı bırakınca vücutta gün gün neler oluyor? (9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü)

'TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN BİR HASTALIK'

SİGARAYI BIRAKINCA VÜCUTTA NELER DEĞİŞİR?

Senim Tanay

Kalpten kansere zararları yapılan araştırmalarla defalarca kanıtlanmış bir zehir. Katrandan amonyağa, arsenikten böcek zehirine dek içerdiği 4 bin 500’ü aşkın kimyasal madde ilk nefesten itibaren sağlığımızı vurmaya başlıyor.Bu maddelerden bazılarının kanser oluşumuna bazılarının da kanserin ilerlemesine neden olduğunu belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı“Saatte 200-250 km hızla ve 100 derecenin üzerinde sıcaklıkla dumanının ağız içine çarpmasıyla ağız, dil, yemek borusu, solunum yolları, akciğerler ve mideye ulaşır. Dumanının içinde bulunan zararlı maddeler saniyeler içinde kan damarları, kalp, beyin, böbrekler, mesane gibi pek çok organa ulaşarak zarar vermeye başlar” dedi.Sigaranın zararlarının en fazla ve en hızlı solunum sisteminde görüldüğünü, Dünya Sağlık Örgütü’nün en son verilerine göre tüm kanserlerin dörtte birinin nedeninin sigara olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Hacer Kuzu Okuraçıklamasında bulundu.Buna karşın sigarayı bırakan kişinin vücudunda ilk 20 dakika içinde olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, bu olumlu gelişmeleri, iyileşmeleri takvimle açıkladı:Sigarayı bırakan kişinin vücudunda ilk dakikalardan itibaren farklılıklar başlıyor. Sağlıklı bir insanın nabzı normalde dakikada 80-100 kere atarken, sigara içen kişilerde nabız atımı 100’ün üzerine çıkarak yüksek tansiyon gibi ciddi bir soruna neden olabiliyor. Oysa sigarayı bıraktıktan sonra ilk 20 dakikada kan basıncı ve nabız normale dönüyor. El ve ayaklardaki ısı artışı da düzeliyor. Tansiyon normal sınırlara yaklaşıyor.Nefesteki kötü koku, kandaki oksijen ve karbonmonoksit düzeyi 8 saatte normale dönüyor.Kalp krizi riski 24 saat içinde azalmaya başlıyor.Tat alma ve koku duyusu 48 saatte artmaya başlıyor.Sigarayı bırakan kişi nefes darlığı sorununun azalmaya başladığını ve nefes almasının kolaylaştığını 3 gün içinde hissetmeye başlıyor. Kandaki karbonmonoksit gazı azalmaya başladığı için halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar da azalıyor.Sigarayı bıraktıktan 2-12 hafta içinde dolaşımı düzelmeye başlıyor, öksürük şikayeti varsa azalıyor, balgam sorunu yarı yarıya azalıyor. Bağışıklık sistemi güçlenmeye başlarken yürümesi kolaylaşıyor ve akciğer fonksiyonları düzelmeye başlıyor.Bırakmayı takiben 3-9 ay içinde öksürük ve nefes darlığı azalıyor, enfeksiyon riski azalıyor ve enerjisinde artış hissediyor.1 yıl sonra kalp hastalığına yakalanma ve kalp krizi riski yarı yarıya azalıyor.5 yıl sonra KOAH riski yarı yarıya azalıyor ve felç riski azalmış oluyor.Dudak, trakea, özefagus kanseri riski 10. yılın sonunda yarı yarıya azalmış oluyor.15 yılın sonunda kalp damar hastalık riski hiç içmemiş kişiyle eşit hale geliyor.Akciğer kanseri riski ise 15-20 yıl sonra yüzde 50-90 oranında azalıyor.