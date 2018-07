Sign Of The City Awards sektöre pozitif etki yapıyor

Hürriyet’in öncülüğünde bu yıl 5.’si gerçekleşecek olan Sign of the City Awards (SOTCA) gayrimenkul yarışmasının beşincisi için çalışmalar başladı. Kasım ayında düzenlenecek yarışmanın jüri üyeleri, sektöre ve önemli yapılara prestij katan yarışmayla ilgili yorumlarını aktardı.

SotCA Jüri Eş Başkanı Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, ödül töreninin 5 yılda kat ettiği yoldan bahsederek, “Öncelikli olarak sektörün başarılı bir şekilde ortak bir platformda buluşması çok önemliydi. SotCA bunu başardı. İkinci olarak da bu yarışın sadece üretmek değil, yenilikleri de sunmak olduğu anlaşıldı. Gelişen kategoriler, değişen konjonktür ve birlikteliğin gücü SotCA gibi önemli bir platformla hayatımıza olumlu yansıdı” diye konuştu.

HER KESİME HİTAP EDEN MOTİVASYON ORTAMI OLUŞTU

SotCA Jüri Eş Başkanı olan World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan, ödül töreninin sektöre kazandırdığı değerleri anlattı. Özkan, “SotCA birçok yapı türünü kapsayan içeriğiyle özellikle kentsel ortamdaki yaşam kalitesinin ancak nitelikli yapılanma ile gerçekleşebileceğini hedefleyen bir dizi ölçüt ile her kesime hitap eden bir motivasyon ortamı oluşturdu. Doğa ile iç içe yaşam, enerji sakınımı, yapı ekonomisi gibi kavramlar, ortak ve paylaşılan değerler olarak sektöre sunuldu ve geniş destek buldu” dedi.

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, SOTCA’yı, sektörün en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak değerlendirdi ve “Gayrimenkul sektörünün gelişmesi ve ileriye taşınması için oluşturulan tabana yaygın bir platform niteliğindeki SOTCA, sektördeki farklı düşüncelerin tek paydada birleşmesinin en güzel örneği. Yeniliğe açık her projenin sektöre sağlayacağı katkının tarafsız bir değerlendirmeden geçmesi, SOTCA’yı daha da önemli kılan etkenlerin başında geliyor” dedi. Durbakayım yarışmanın projelerin satış sürecinde de etkili olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Sektördeki artı gelişmeleri SOTCA vasıtasıyla öğrenmek ve projelere yansıtmak, başarılı bir satış için bulunmaz bir fırsat. SOTCA’dan kazanılan bir ödülün satışlara büyük katkı sağladığı; her kurum ve yöneticinin ortak düşüncesi.”

"MİMARLIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Aytek İtez, ödül töreninin mimarlık sektöründeki yankılarını “Mimarlık sektöründen aldığımız geri dönüşlerde, açıklanan duyurularda ödül kazanan gayrimenkul, mimarlık ve kent projelerinin mimarlarının da isimlerinin geçmesi umut verici ve olumlu karşılanıyor. Bu durum, mimarlık sektörünün gelişimi ve farkındalığının arttırılması açısından çok önemli” diye özetledi.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, SotCA’nın sektör içerisindeki algısının oldukça önemli bir boşluğu doldurduğunu ve değerli bir platform olarak görüldüğünü belirtti. Maya, “Günümüzde inovasyon, teknoloji kilit önemde. Sadece başvuran firmalar özelinde de değil, hangi firma inovasyonu, teknolojiyi işlerine entegre eder ve bunda da başarılı olursa bir adım öne çıkıyor. Her geçen yıl artan kentleşme oranının, kente ve kentte yaşayan insanlara etkisini en aza indirgemek herkes için önemli. Bu hassasiyetlere ve değerlere sahip olan markaların, sektörde yıllarını vermiş kişiler tarafından da değerlendirilerek takdir görmeleri aslında işin tatlı rekabet kısmı. Bu ödüle aday olma niyetiyle yola çıkılması bile katılımcı firmalara artı değer sağlıyor. Projeleri için odak noktasını kendinden, topluma ve kullanıcılara yönlendiren firmalar bu ödülü kazanamasa bile, doğru yolda oldukları için uzun vadede mutlaka kazançlı çıkacaklardır” dedi.

'KAZANANLAR HER SENE YENİDEN BİR DAHA ADAY OLUYOR'

ULI Turkey Başkanı Zafer Baysal, SotCA jürisinin çalışma düzeninden bahsederek, “Sign of the City Awards kazananları son derece demokratik usullerle, şeffaf süreçlerle, titizlikle belirleniyor. Farklı disiplinlerden gelen jüri üyeleri çok farklı bakış açılarıyla görüş ve değerlendirmelerini tartışma ortamında ve çoğunlukla oybirliği ile gerçekleştiriyor” diye konuştu. Baysal, “Bu ödüllere sahip olmak, bu başarıyı elde eden kurum ve kişilere sadece haklı bir gurur yaşatmakla kalmıyor aynı zamanda firmalarının marka değerine de çok ciddi ve ölçülebilir katkılarda bulunuyor. Bu nedenle, katılıp kazananlar her sene yeni projeleriyle tekrar aday oluyor” dedi.

Baysal, yarışmanın sektöre etkisini de “5 yılı geride bırakırken tüm jüri üyeleri ile birlikte sıkça şahit olduğumuz önemli bir gelişme de önceki yıllarda aday olup da kazanamayanlardan pek çoğunun pes etmeyip, kendilerini geliştirerek bir sonraki yıl tekrar katılmak için çaba göstermeleri oluyor. Ödülleri kazanan, kazanmayan ama bu sürecin bir parçası olup gelişmeye açık olan herkes ve dolayısıyla da ülkemiz kazanıyor. Keza ödüllerle teşvik edilmenin maddi, manevi ve ticari geri dönüşler ile motivasyonlarında yaptığı olumlu etki tüm inşaat ve gayrimenkul sektörünü dünyadaki en iyi uygulamalara yakınsıyor ve hatta çoğu zaman da ötesine taşıyor. Zaten Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer alan uluslararası müteahhitlik hizmetleri sektörümüz de bu haklı özgüvenin, yoğun çalışmanın ve tartışılmaz başarıların en açık tezahürüdür” sözleriyle özetledi.

ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Lale Özgenel SotCA’nın bir birikim ve paylaşım ortamı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; “SotCA’ya katılımınız, markanız bünyesindeki tüm üretim ekiplerinin motivasyonunu artırmak, markanızın sektörel gelişmelere ve kaliteye verdiği önemi ortaya koymak, daha nitelikli üretimler için bir hedef oluşturmak adına bir fırsat yaratıyor. SotCA’nın sektörümüze en önemli katkısı ise Türkiye’de üretilen güncel nitelikli yapılar ve yapılı çevreler hakkında bir derleme oluşturarak meslek ve sektörel ortamlar ve toplum ile paylaşılmasını sağlarken, mimarlık ve ilişkili sektörlerdeki gelişmelerin takip edilmesi adına önemli bir farkındalık ve birikim oluşturması.” dedi.

JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş ise SotCA’nın sektörde kalite çıtasını yükselttiğini belirtirken, yarışmaya bu yıl başvuru yapacak markalara tavsiyelerini ise şöyle belirtti; “Proje sunum dosyalarının özlü, yeterli açıklıkta ve jüri değerlendirmesine yardımcı olabilecek içerikte hazırlanması, projelerin pazarlamadan ziyade teknik özelliklerinin vurgulanması, niçin ödüle layık olacağının vurgulanması yarışmaya başvuru yapacak markalar adına faydalı olacaktır.”

YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ: 15 AĞUSTOS

Yarışmaya başvurmak isteyen kişi ve kurumlar, 15 Ağustos 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. 01.01.2013-14.09.2018 tarihleri arasında tamamlanmış ya da proje yapım aşamasında olan projeler aday olabilecek. Bir proje sınırsız sayıda kategoride aday olabilecek. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından; EY Türkiye tarafından yapılacak teknik bir değerlendirmeyle, tüm başvuruların katılım koşullarına uygunluğu denetlenecek. Jüri üyeleri, teknik elemeyi geçen projeler arasından, online olarak yapacağı ön eleme yapacak ve her kategori için 5 finalist belirleyecek. İkinci aşamayı geçen 5 proje, bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak. Başvuru yapan projeler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da jüri toplantısında değerlendirme sırasında projelerini anlatabilecek. Tüm değerlendirmeler sonucunda her kategoriden sadece 1 proje “Sign of the City” seçilecek.