Sigorta poliçeniz sahte olmasın!

Haksız kazanç elde etmek isteyen kötü niyetli kişiler akla hayale gelmeyecek dolandırıcılık metotları keşfediyor. Bunlardan biri de sahte poliçe düzenleyerek sigortalıyı kandırmak. Sigorta poliçelerini sahte evraklarla düzenleyen dolandırıcılar, orijinallerin birebir kopyasını çıkarıyor, poliçelerin üzerinde şirket logolarını bile kullanmaktan çekinmiyor. Tüm branşlarda sahte poliçeler ile karşılaşmak mümkün. Kasko, trafik, hayat, ferdi kaza, yangın, zorunlu deprem hatta sağlık gibi sigorta poliçelerinin sahteleriyle karşılaştığımız şu günlerde dolandırıcılar, sigorta işlemlerinin tamamlandığını söyleyerek birçok kişiyi zor durumda bırakabiliyor. En büyük sahtekarlık ise seyahatlerde zorunlu olarak yapılan özel sağlık sigortalarında yaşanıyor. Özellikle ülkemizde bir yıldan kısa süreli ikamet etmek isteyen yabancı turistlerin yaptırmakta zorunlu oldukları özel sağlık sigortasıyla ilgili sahte poliçelerde ciddi bir artış söz konusu.

Poliçe aldığınız yere dikkat edin

Adasigortam Sigorta Aracılık Hizmetleri Genel Müdürü Yasemin Akgül, sahte poliçenin önüne geçmenin ilk şartının yabancı kişilerden poliçe satın alınmaması olduğunu söylüyor. Akgül, “Sahteciliği önlemek adına poliçe satın alınan kurum ya da kuruluşlara ödeme yaparken parayı elden vermemek, banka hesabına havale etmek ve hesabın şahsi hesap değil şirket hesabı olduğundan emin olmak gerekiyor. Bunun yanında tüketici, kredi kartıyla ödeme yapıyorsa sanal kart ya da düşük limitli kart kullanmasında fayda var. Poliçelerdeki acente bilgilerini kontrol etmek de bir diğer alınabilecek önlem” diye konuştu.

Poliçenizi mutlaka sorgulatın

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Genel Müdürü Murat Hakseven, sigortalıların, poliçe satın aldığında, poliçenin gerçekte var olup olmadığını e-devlet veya SBM’nin web sitesi üzerinden sorgulayarak öğrenebileceklerine dikkat çekiyor. Hakseven, “Sigortalılar, poliçe satın aldığında, web sitelerinden mevcut poliçe bilgilerine ulaşamıyorsa ilgili sigorta şirketine veya SBM’ye başvurmalıdır” uyarısını yapıyor. Hakseven, konuyla ilgili şunlara dikkat çekti: “Vatandaş dilerse, Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün tüm sigorta talep ve şikâyetlerini takip ettiği platforma da şikâyet/talep kaydı bırakabilir.