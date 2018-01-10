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Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak hakkında 27,5 yıla kadar hapis istendi

Terör soruşturması kapsamında 6 yıl önce Danıştay kararıyla görevinden alınan Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak hakkında 27,5 yıla kadar hapis istendi
2008 yılında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Sadak, Danıştay 8. Dairesince verilen karar ile 2012 yılında görevinden alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında 16 Kasım 2017'de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Selim Sadak hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Sadak'ın DTK yapılanmasında Siirt delegesi ve DTK daimi meclis üyesi olarak "Diplomasi Komisyonu"nda faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği aktarıldı.


SADAK İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne 10 Aralık 2010'da yapılan "Irak'tan bir kişi geldi, x otelde Devrim ya da Eylem isminde bir şahsa bomba verecek" şeklindeki ihbara da yer verilen iddianamede, yakalanan Evrim İ'nin bilgisayarında Sadak ile ilgili dokümanların ele geçirildiği kaydedildi. İddianamede, söz konusu dokümandaki bilgilerin incelendiği ve Sadak'ın terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, yurt dışında terör örgütü adına faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğunun tespit edildiği anlatıldı.


KURYELİK YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ


İddianamede ayrıca “Şüphelinin terör örgütü mensupları arasında kayıt altına alınamayan toplam 22 bin 600 euro transferini kuryelik faaliyetleri kapsamında yaptığı anlaşılmıştır. Şüpheli, DTK’da yapılacak çalışmalarla alakalı görüştüğü kişilere bilgi aktarmıştır. DTK tarafından ilan edilen sözde ‘demokratik özerkliğin’ inşası ve halka anlatılması amacıyla çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. PKK/KCK terör örgütünün ilk silahlı eyleminin yıl dönümü olması nedeniyle düzenlenen eyleme katıldığı anlaşılmıştır. Terör örgütü PKK’nın Suriye’de silahlı kanadı olan PYD/YPG’de ölen teröristlerin fotoğrafları ve cenaze etkinliklerine dair paylaşımlara yer vermiştir. Bu nedenle terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övmek, meşrulaştırmak ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek suretiyle yayın yolu ile üzerine atılı terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlemiştir. Şüpheli diğer DTK üyeleriyle devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığı anlaşılmıştır.” denildi.


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