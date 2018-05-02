Siirt Kısa Film Festivali 7 Mayıs’ta başlıyor

Çiğdem Saltık

Türkiye’nin en önemli illerinden olan Siirt’in tanıtımına destek sağlamak amacıyla organize edilen 1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde, yerli ve yabancı yönetmenler, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcılar ve sinema eleştirmenleri yer alacak. Etkinlik Siirt’in tanıtımına ve Türk sinemasının geleceğine olumlu katkı sunacak.7 Mayıs Pazartesi günü ünlü müzisyen Göksel konseri ile başlayacak olan 1.Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali’nin kapanışı 11 Mayıs Cuma günü ünlü müzisyen Kalben konseri ile sona erecek. Dünyanın dört bir yanından gelen kısa filmlerin yarışacağı 1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali süresinde panel, senaryo ve sinema atölyeleri, ücretsiz film gösterimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Siirt’in kültür, tarih ve sanat dokusu da festival takipçileriyle buluşacak.Ana Juri Başkanlığını Mahperi Uçar’ın yaptığı festivalin jüri koltuğunda ise; Tarkan Karlıdağ, Cengiz Bozkurt, Mehlika Çelik, Şafak Bakkalbaşıoğlu, Elif Dağdeviren ve Veli Çelik gibi ünlü isimler yer alacak.