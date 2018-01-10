Siirt'te PKK operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Serap Belovacıklı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını imha etmek maksadıyla, Jandarma Özel Hareket Birlikleri, Jandarma Asayiş Komando Birlikleri ve güvenlik korucularının katılımı ile Akmeşe bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre-2018 /01" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, "Yapılan arazi araması esnasında bulunan 8 ayrı sığınak ve barınakta bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir adet termal silah dürbünü, bir adet silah üstü gece görüş dürbünü, bir adet Dragunov keskin nişancı dürbünü, 3 adet taarruz tipi el bombası, 610 adet 7,62 milimetre AK-47 Kaleşnikof fişeği, bir adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 6 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 12 kilogramlık tüp, bir adet el yapımı patlayıcı, bir adet el yapımı patlayıcı uzaktan komuta düzeneği, 5 metre düzenek yapımında kullanılan kablo, 2 adet AK-47 Kaleşnikof şarşörü,2 adet sırt çantası, 10 litre mazot, 5 çift ayakkabı, 2 adet toprağa gömülü vaziyette 1 ton kapasiteli fiber su deposu ile çok sayıda muhtelif yaşam, gıda ve sağlık malzemesi ele geçirildi" denildi.