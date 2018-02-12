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Sıkı ve kadife gibi bir cilt için...

Vücut sıkılaştırıcı kremin bileşenlerinde yer alan sarmaşık ekstresi ve C vitamini ile cildin gerginleşmesine ve doğal elastikiyetine kavuşmasına yardımcı olurken, % 100 doğal kökenli bitkisel kartam yağı sayesinde kadifemsi bir dokuya kavuşmasını sağlar

12 Şubat 2018, Pazartesi 14:34
Sıkı ve kadife gibi bir cilt için...
Vücudu eski sıkılığına ve parlak görünümüne yeniden kavuşturmak, her gün duştan sonra cildi Elancyl Créme Fermeté Corps ile nemlendirmekle mümkün.

Elancyl Créme Fermeté Corps’un formülündeki sarmaşık ekstresi ve C vitamini kolajen ve elastin üretimini arttırarak cildin sıkılaşmasını sağlar, doğal elastikiyetini kazanmasına yardımcı olur. İçeriğinde bulunan kartam yağı % 100 doğal kökenli bitkisel bir yağdır. Cildi besleyerek ve yumuşatarak gerilmelere karşı direnç kazanmasını sağlar. Cilt kadifemsi bir dokuya kavuşur. Doğal aktif bileşenlerinin besleyici, nemlendirici ve pürüzsüzleştirici etkisiyle bölgesel veya yaygın sıkılık kaybı durumlarında vücudun gözle görülür bir şekilde toparlanmasına yardımcı olur. Bu zengin içeriği sayesinde ciltte nemlenme, gözle görülür sıkılaşma, esneklik artışı ve genç görünüm sağlanır. Kolayca emilen ve yapışıklık hissi bırakmayan Elancyl Créme Fermeté Corp, cilt üzerinde hoş bir koku bırakır.   

Elancyl Créme Fermeté Corps’u en az 1 hafta boyunca sabah, akşam duştan sonra temiz ve kuru cilde kollar, göbek ve bacak gibi sıkılaşması gereken bölgelere dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. 7 günde göreceğiniz etkiye şaşıracaksınız.   

Elancyl Créme Fermeté Corps Eczane Satış Fiyatı:  200 ml  -  109 TL


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