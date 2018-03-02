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Sıla: Ahmet ile dostluğumuz baki

Geçen günlerde "Hiç aşık olmadım" şeklinde açıklama yapan Ahmet Kural daha sonra "Şaka yaptım" diyerek durumu toparlamaya çalışmıştı. Bunun üzerine Sıla da, "Dostluğumuz bakidir" diyerek ilk kez Ahmet Kural'la ilgili açıklama yaptı

02 Mart 2018, Cuma 13:34
Sıla: Ahmet ile dostluğumuz baki
Galatasaray Üniversite'nin düzenlediği ödül töreninde en iyi kadın şarkıcı seçilen Sıla, Ahmet Kural'la ilgili soruları ilk kez uzun uzun yanıtladı.


"DOSTLUĞUMUZ BAKİ"


Ahmet Kural'ın kendisine tokat attığı iddialarını yanıtlayan Sıla, "Biz bu haberlere gülüyoruz. Aramızda küslük yok. Dostluk baki" diyerek dostluklarının devam ettiğini de dile getirdi.

Öte yandan Sıla ayrılıktan sonra sürekli saçlarında yaptığı değişikliklerle gündeme geldi. Önce saçlarını kısacık kestirip kızıla boyattı. Ardından da kızıldan sarıya döndü.



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