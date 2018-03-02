Sıla: Ahmet ile dostluğumuz baki

Galatasaray Üniversite'nin
düzenlediği ödül töreninde en iyi kadın şarkıcı seçilen Sıla, Ahmet Kural'la
ilgili soruları ilk kez uzun uzun yanıtladı.
Ahmet Kural'ın
"DOSTLUĞUMUZ BAKİ"
kendisine tokat attığı iddialarını yanıtlayan Sıla
, "Biz bu haberlere gülüyoruz. Aramızda küslük yok. Dostluk baki" diyerek dostluklarının devam ettiğini de dile getirdi.
Öte yandan Sıla ayrılıktan sonra sürekli saçlarında yaptığı değişikliklerle gündeme geldi. Önce saçlarını kısacık kestirip kızıla boyattı. Ardından da kızıldan sarıya döndü.
Sıla beş yıl aradan sonra tekrar Paris'te!
Sıla 9 ayda 7 kez saçını değiştirdi
Elif Bayram