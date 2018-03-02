Sıla: Ahmet ile dostluğumuz baki



"DOSTLUĞUMUZ BAKİ"

Sıla beş yıl aradan sonra tekrar Paris'te!

Sıla 9 ayda 7 kez saçını değiştirdi

Elif Bayram

düzenlediği ödül töreninde en iyi kadın şarkıcı seçilenilgili soruları ilk kez uzun uzun yanıtladı.kendisine tokat attığı iddialarını yanıtlayan, "Biz bu haberlere gülüyoruz. Aramızda küslük yok. Dostluk baki" diyerek dostluklarının devam ettiğini de dile getirdi.Öte yandan Sıla ayrılıktan sonra sürekli saçlarında yaptığı değişikliklerle gündeme geldi. Önce saçlarını kısacık kestirip kızıla boyattı. Ardından da kızıldan sarıya döndü.