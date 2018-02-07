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Sıla ayrılık acısını -20'de dondurdu

Ahmet Kural'la aşkını bitirdikten sonra yaşadığı stresi atlatmak için Nevşehir’e giden Sıla, bu kez Finlandiya’ya uçtu

07 Şubat 2018, Çarşamba 09:07
Sıla ayrılık acısını -20'de dondurdu
Oyuncu Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra gezgin misali gezen Sıla, yeni yerler keşfetmeye devam ediyor. Geçen ay Ahmet Kural'la yollarını ayırdıktan sonra ilk olarak Nevşehir'e giden Sıla, bu kez rotayı yurtdışına çevirdi.

Sıla, yakın arkadaşlarıyla birlikte Avrupa'nın en soğuk bölgelerinden olan Finlandiya’ya uçtu. Dostlarıyla birlikte ülkenin doğal güzellerinin keyfini çıkan Sıla, paylaşımlarının altına yazdığı imalı mesajlarıyla da dikkat çekti.


'BENİM KALBİM AÇIK'


Sıla bir Hitit duasında yer alan şu sözleri yazdı:

"Tanrım değiştiremeyeceklerimi kabullenmek için sabır, değiştirebileceklerimi değiştirebilmek için cesaret, farkı anlamam için akıl ver. Kalbe açıklığı da iliştireyim buraya."



Öte yandan geçen günlerde kıskançlık krizine giren Ahmet Kural’ın tartışma anında Sıla’ya tokat attığı iddia edildi. Ancak Ahmet Kural bu iddiaları yalanladı.



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