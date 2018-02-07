Sıla ayrılık acısını -20'de dondurdu



'BENİM KALBİM AÇIK'

Sıla ve Ahmet Kural aşkını tokat bitirdi!

Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi

Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı

Elif Bayram

Oyuncuayrıldıktan sonra gezgin misali gezen, yeni yerler keşfetmeye devam ediyor. Geçen ay Ahmet Kural'la yollarını ayırdıktan sonra ilk olarak Nevşehir'e giden Sıla, bu kez rotayı yurtdışına çevirdi.Sıla, yakın arkadaşlarıyla birlikte Avrupa'nın en soğuk bölgelerinden olanuçtu. Dostlarıyla birlikte ülkenin doğal güzellerinin keyfini çıkan Sıla, paylaşımlarının altına yazdığı imalı mesajlarıyla da dikkat çekti.bir Hitit duasında yer alan şu sözleri yazdı:"Tanrım değiştiremeyeceklerimi kabullenmek için sabır, değiştirebileceklerimi değiştirebilmek için cesaret, farkı anlamam için akıl ver. Kalbe açıklığı da iliştireyim buraya."Öte yandan geçen günlerde kıskançlık krizine girentartışma anındatokat attığı iddia edildi. Ancak Ahmet Kural bu iddiaları yalanladı.