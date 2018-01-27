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Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi

8 aydır birlikte olduğu Ahmet Kural’la yolları ayrılan Sıla, önceki gün Nişantaşı’nda alışverişteydi. Şarkıcının mağaza turu 4 saat sürdü

Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi
Sıla, önceki gün alışveriş için City’s’deydi. Şarkıcının ilk durağı ayakkabıcı oldu. Çok sayıda ayakkabı denedikten sonra birinde karar kılıp satın alan Sıla, oradan tekstil mağazasına geçti, hem günlük hem de abiye kıyafetler seçti.

Son mağazadan da yakında çıkacağı yurtdışı tatili için kar kıyafetleri alan Sıla, alışveriş turunu 4 saatte tamamladı.


BARIŞ YOLU KAPANDI


Çıkışta habercilerle sohbet eden Sıla, Ahmet Kural’la ilgili soru gelince “10 yıldır özel hayatımla ilgili konuşmadım, yine konuşmayacağım” dedi. “Barışma ihtimali var mı?” diye sorulduğunda ise noktayı koydu: “Hayır!”

Sıla, alışveriş sırasında karşılaştığı Sevim Emre ile de bir süre sohbet etti.
 

SAÇLARINI KESTİRİP BOYATTI


Sıla ayrılığın ardından imaj değişikliğine gitti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyattı ve kısacık kestirdi. Böylece Sıla ayrılık sonrası ilk değişikliğini yaptı.


 

SILA LOS ANGELES'A GİDİP 10 GÜN KALACAK


Öte yandan Kapadokya tatilinden yeni dönen Sıla'yı Beren Saat ve Kenan Doğulu Los Angeles'a çağırdı ve şarkıcı da arkadaşlarının teklifini kabul etti. Sıla önümüzdeki günlerde Los Angeles’a gidip 10 gün kalacak.

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