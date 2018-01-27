Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi



BARIŞ YOLU KAPANDI

SAÇLARINI KESTİRİP BOYATTI

SILA LOS ANGELES'A GİDİP 10 GÜN KALACAK

Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı

Aşk acısı çeken Sıla'ya Amerika'dan davet var

Sıla ayrılık sonrası kendini Kapadokya'ya attı

Sıla arka kapıdan kaçtı

Sıla ve Ahmet Kural ayrılığının habercisi miydi? (Sıla’nın saç stilleri)

Elif Bayram

Sıla, önceki gün alışveriş için City’s’deydi. Şarkıcının ilk durağı ayakkabıcı oldu. Çok sayıda ayakkabı denedikten sonra birinde karar kılıp satın alan Sıla, oradan tekstil mağazasına geçti, hem günlük hem de abiye kıyafetler seçti.Son mağazadan da yakında çıkacağı yurtdışı tatili için kar kıyafetleri alan Sıla, alışveriş turunu 4 saatte tamamladı.Çıkışta habercilerle sohbet eden Sıla, Ahmet Kural’la ilgili soru gelince “10 yıldır özel hayatımla ilgili konuşmadım, yine konuşmayacağım” dedi. “Barışma ihtimali var mı?” diye sorulduğunda ise noktayı koydu: “Hayır!”Sıla, alışveriş sırasında karşılaştığı Sevim Emre ile de bir süre sohbet etti.Sıla ayrılığın ardından imaj değişikliğine gitti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyattı ve kısacık kestirdi. Böyleceayrılık sonrası ilk değişikliğini yaptı.Öte yandan Kapadokya tatilinden yeni dönenBeren Saat ve Kenan Doğulu Los Angeles'a çağırdı ve şarkıcı da arkadaşlarının teklifini kabul etti. Sıla önümüzdeki günlerde Los Angeles’a gidip 10 gün kalacak.