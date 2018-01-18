Sıla ayrılık sonrası kendini Kapadokya'ya attı

SAÇLARINI KESTİRİP BOYATTI

Ahmet Kural Sıla'yı sildi

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme: Kaybettim sandıklarım...

Sıla ve Ahmet Kural ayrılığının habercisi miydi? (Sıla’nın saç stilleri)

Gizem Yetil

Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor sanılırken Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı. Ayrılık Sıla'nın Ahmet Kural'ı takip etmeyi bırakmasıyla ortaya çıkmıştı. Birkaç gün sonra da Ahmet Kural Sıla'yı takipten çıkardı.Sıla ayrılıklarının ardından imaj değişikliğine gitti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyattı ve kısacık kestirdi. Böylece Sıla ayrılık sonrası ilk değişikliğini yaptı.Ayrılık acısını atlatmaya çalışan Sıla, yakın dostu Rahşan Gülşan'la Kapadokya'ya tatile gitti.