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Sıla ayrılık sonrası kendini Kapadokya'ya attı

Ahmet Kural ile ilişkilerini noktalayan Sıla, soluğu Kapadokya'da aldı

Sıla ayrılık sonrası kendini Kapadokya'ya attı
Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor sanılırken Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı. Ayrılık Sıla'nın Ahmet Kural'ı takip etmeyi bırakmasıyla ortaya çıkmıştı. Birkaç gün sonra da Ahmet Kural Sıla'yı takipten çıkardı.
 

SAÇLARINI KESTİRİP BOYATTI


Sıla ayrılıklarının ardından imaj değişikliğine gitti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyattı ve kısacık kestirdi. Böylece Sıla ayrılık sonrası ilk değişikliğini yaptı.

Ayrılık acısını atlatmaya çalışan Sıla,  yakın dostu Rahşan Gülşan'la Kapadokya'ya tatile gitti.  



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