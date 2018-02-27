Sıla beş yıl aradan sonra tekrar Paris'te!

BATACLAN KAPILARINI SILA İÇİN AÇACAK!

PARİS’E ÖZEL REPERTUVAR

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Haber Merkezi

“ON’dan Kalan” konserleriyle Türkiye’deki seyircileriyle buluşmaya devam eden Sıla,kapsamındaki Avrupa turnesine Paris’ten başlıyor.3 yıl önce Fransa’da gerçekleşen terör saldırılarından birinin hedefi olan ancak teröre boyun eğmeyerek güçlü duruşunu sergileyen Paris’in ünlü sanat merkezi Bataclan, 2 Mart’ta kapılarınıiçin açacak.Gişe Organizasyon’un düzenlediği organizasyon ile beş yıl aradan sonar ilk kez Paris’te konser verecek olan Sıla izleyicilere, on yıllık müzik kariyerinde herkesin hayatında iz bırakan şarkılarından oluşan çok özel bir repertuvar sunacak.Yeni şarkısı “” ile de müzik listelerinde zirveye yerleşen, Biletix tarafından da yılın en çok bilet satan sanatçısı seçildi.