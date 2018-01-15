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Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeniyle ilişkisini bitirdiği oyuncu Ahmet Kural'a sert bir göndermede bulundu

15 Ocak 2018, Pazartesi 09:44
Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme
Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor derken Sıla ve Ahmet Kural'ın cumartesi günü ayrıldıkları ortaya çıktı.

İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Sıla’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni takipçileri tarafından Ahmet Kural’a bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. 


'AYRILIĞIN SEBEBİ İHANET Mİ?'


Sosyal medyada, ; “Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki” sözünü beğenen Sıla, 'Ahmet Kural'dan ihanet yüzünden mi ayrıldı?' sorularının sorulmasına neden oldu. (Şık Hayat)



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