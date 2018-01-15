Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor derken Sıla ve Ahmet Kural'ın
cumartesi günü ayrıldıkları ortaya çıktı.
İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Sıla’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni takipçileri tarafından Ahmet Kural’a
bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.
Sosyal medyada, ;
'AYRILIĞIN SEBEBİ İHANET Mİ?'
“Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki” sözünü beğenen Sıla, 'Ahmet Kural'dan ihanet yüzünden mi ayrıldı?' sorularının sorulmasına neden oldu. (Şık Hayat)
Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı
Sıla ve Ahmet Kural gazetecilerden kaçtı
Elif Bayram