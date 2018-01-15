Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme



'AYRILIĞIN SEBEBİ İHANET Mİ?'

Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı

Sıla ve Ahmet Kural gazetecilerden kaçtı

Elif Bayram

Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor derkencumartesi günü ayrıldıkları ortaya çıktı.İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Sıla’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni takipçileri tarafındanbir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.“Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki” sözünü beğenen Sıla, 'Ahmet Kural'dan ihanet yüzünden mi ayrıldı?' sorularının sorulmasına neden oldu. (Şık Hayat)