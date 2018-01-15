Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme: Kaybettim sandıklarım...

'AYRILIĞIN SEBEBİ İHANET Mİ?'

İŞTE SILA'NIN BEĞENDİĞİ O PAYLAŞIM:

Sıla ve Ahmet Kural ayrılığının habercisi miydi? (Sıla’nın saç stilleri)

Ahmet Kural çıldıracak! Yılmaz Odabaşı Sıla'ya talip olduğunu açıkladı

Sıla ile Ahmet Kural ilk kez el ele böyle görüntülenmişti:

Elif Bayram

Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor derkencumartesi günü ayrıldıkları ortaya çıktı.İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken,'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni takipçileri tarafındangönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.Sosyal medyada''Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki'' sözünü beğenen Sıla, 'Ahmet Kural'dan ihanet yüzünden mi ayrıldı?'' sorularının sorulmasına neden oldu.