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Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme: Kaybettim sandıklarım...

Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeniyle ilişkisini bitirdiği oyuncu Ahmet Kural'a sert bir göndermede bulundu

15 Ocak 2018, Pazartesi 11:51
Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme: Kaybettim sandıklarım...
Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor derken Sıla ve Ahmet Kural'ın cumartesi günü ayrıldıkları ortaya çıktı.

İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Sıla'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni takipçileri tarafından Ahmet Kural'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. 

'AYRILIĞIN SEBEBİ İHANET Mİ?'

Sosyal medyada,  ''Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki'' sözünü beğenen Sıla, 'Ahmet Kural'dan ihanet yüzünden mi ayrıldı?'' sorularının sorulmasına neden oldu. 

İŞTE SILA'NIN BEĞENDİĞİ O PAYLAŞIM:



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Sıla ile Ahmet Kural ilk kez el ele böyle görüntülenmişti:






 


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