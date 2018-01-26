Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı



'TEK KELİMEYLE İLİŞKİNİN TAMAMEN BİTTİĞİNİ SÖYLEDİ'

NE OLMUŞTU?

SAÇLARINI KESTİRİP BOYATTI

SILA LOS ANGELES'A GİDİP 10 GÜN KALACAK

Aşk acısı çeken Sıla'ya Amerika'dan davet var

Sıla ayrılık sonrası kendini Kapadokya'ya attı

Sıla arka kapıdan kaçtı

Sıla ve Ahmet Kural ayrılığının habercisi miydi? (Sıla’nın saç stilleri)

Elif Bayram

Evlenecekleri konuşulurken şok bir karar alanayrılığı, magazin konusu olmaya devam ediyor.Star TV’de yayınlananprogramının haberine göre; bir AVM'de görüntülenen 37 yaşındaki şarkıcı, yurt dışı tatiline çıkacağını söyledi. Magazin muhabirlerinin "Ahmet Kural ile tekrar barışır mısınız?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Sıla, Ahmet Kural ile barışma ihtimalinin olmadığını ifade etti.Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor sanılırkenayrıldı. Ayrılık Sıla'nın Ahmet Kural'ı takip etmeyi bırakmasıyla ortaya çıkmıştı. Birkaç gün sonra da Ahmet Kural Sıla'yı takipten çıkardı.Sıla ayrılıklarının ardından imaj değişikliğine gitti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyattı ve kısacık kestirdi. Böyleceayrılık sonrası ilk değişikliğini yaptı.Öte yandan Kapadokya tatilinden yeni dönenBeren Saat ve Kenan Doğulu Los Angeles'a çağırdı ve şarkıcı da arkadaşlarının teklifini kabul etti. Sıla önümüzdeki günlerde Los Angeles’a gidip 10 gün kalacak.