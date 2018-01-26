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Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı

Oyuncu Ahmet Kural'la 10 aylık ilişkisini noktalayan şarkıcı Sıla Gençoğlu'ndan eski sevgilisi hakkında ilk açıklama geldi

26 Ocak 2018, Cuma 15:43
Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı
Evlenecekleri konuşulurken şok bir karar alan Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural’ın ayrılığı, magazin konusu olmaya devam ediyor.


'TEK KELİMEYLE İLİŞKİNİN TAMAMEN BİTTİĞİNİ SÖYLEDİ'


Star TV’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; bir AVM'de görüntülenen 37 yaşındaki şarkıcı, yurt dışı tatiline çıkacağını söyledi. Magazin muhabirlerinin "Ahmet Kural ile tekrar barışır mısınız?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Sıla, Ahmet Kural ile barışma ihtimalinin olmadığını ifade etti.
 

NE OLMUŞTU?



Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor sanılırken Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı. Ayrılık Sıla'nın Ahmet Kural'ı takip etmeyi bırakmasıyla ortaya çıkmıştı. Birkaç gün sonra da Ahmet Kural Sıla'yı takipten çıkardı.
 

SAÇLARINI KESTİRİP BOYATTI


Sıla ayrılıklarının ardından imaj değişikliğine gitti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyattı ve kısacık kestirdi. Böylece Sıla ayrılık sonrası ilk değişikliğini yaptı.


 

SILA LOS ANGELES'A GİDİP 10 GÜN KALACAK


Öte yandan Kapadokya tatilinden yeni dönen Sıla'yı Beren Saat ve Kenan Doğulu Los Angeles'a çağırdı ve şarkıcı da arkadaşlarının teklifini kabul etti. Sıla önümüzdeki günlerde Los Angeles’a gidip 10 gün kalacak.

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