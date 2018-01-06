Sıla'dan milyonluk yatırım!

2017’de verdiği konserlerde 10 milyon TL’ye karşılık gelen yaklaşık 100 bin bilet satışına imza atarak ‘Yılın En Çok Bilet Satan Sanatçısı’
plaketi alan Sıla, kendini ödüllendirdi.
HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Sıla, Sapanca Gölü
manzaralı lüks bir siteden villa aldı.
Kırkpınar Tepebaşı
YAKLAŞIK 1.5 MİLYON TL
mevkiinde, ormanın ortasına konumlu villa 4 oda ve 2 salondan oluşuyor. Ortak havuzu da bulunan göl manzaralı villaların fiyatları 1-1.5 milyon TL arasında değişiyor. Sıla, işleri dışındaki vaktini yeni villasında geçiriyor.
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