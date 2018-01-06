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Sıla'dan milyonluk yatırım!

Sıla’nın, Sapanca Gölü’ne hakim Kırkpınar Tepebaşı mevkiinde, orman ortasına yapılmış lüks siteden villa aldığı ortaya çıktı

Sıla'dan milyonluk yatırım!
2017’de verdiği konserlerde 10 milyon TL’ye karşılık gelen yaklaşık 100 bin bilet satışına imza atarak ‘Yılın En Çok Bilet Satan Sanatçısı’ plaketi alan Sıla, kendini ödüllendirdi. 

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Sıla, Sapanca Gölü manzaralı lüks bir siteden villa aldı.


YAKLAŞIK 1.5 MİLYON TL


Kırkpınar Tepebaşı mevkiinde, ormanın ortasına konumlu villa 4 oda ve 2 salondan oluşuyor. Ortak havuzu da bulunan göl manzaralı villaların fiyatları 1-1.5 milyon TL arasında değişiyor. Sıla, işleri dışındaki vaktini yeni villasında geçiriyor.



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