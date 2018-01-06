Sıla'dan milyonluk yatırım!



YAKLAŞIK 1.5 MİLYON TL

Sıla ve Ahmet Kural gazetecilerden kaçtı

Sıla'nın yeni saçları olay oldu

Elif Bayram

2017’de verdiği konserlerde 10 milyon TL’ye karşılık gelen yaklaşık 100 bin bilet satışına imza atarakplaketi alan Sıla, kendini ödüllendirdi.HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Sıla,manzaralı lüks bir siteden villa aldı.mevkiinde, ormanın ortasına konumlu villa 4 oda ve 2 salondan oluşuyor. Ortak havuzu da bulunan göl manzaralı villaların fiyatları 1-1.5 milyon TL arasında değişiyor. Sıla, işleri dışındaki vaktini yeni villasında geçiriyor.