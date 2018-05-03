Sıla'dan minik hayranlarına sürpriz

Konser verdiği her ilde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Sıla
, Mardin konseri öncesi şehri karış karış gezerek sevenleriyle bir araya geldi. Mardin Çarşısı'nda esnafla sohbet ederek keyifli anlar geçiren başarılı sanatçı, hayranlarından gelen istekleri kırmayarak Hasankeyf'e de bir ziyaret düzenledi. Mardin'in doğal güzelliklerinden etkilenen Sıla
, fırsat buldukça bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
MİNİK HAYRANLARIN BÜYÜK SEVGİSİ
Mardin'in Söğütlü köyünde kendi adını taşıyan Sıla
Ortaokulu'nu ziyaret ederek minik hayranlarını da sevindiren güzel sanatçı, okulu gezerek çocuklarla vakit geçirdi. Öğrencilerin ellerini imzalatmak için sıraya girdiği Sıla, her öğrenci ile tek tek ilgilenerek imza dağıttı.
KONSER MARATONU MAYIS'TA DA DEVAM EDİYOR
Mayıs ayı içerisinde de konserlerine devam edecek olan Sıla
, Adana, Konya, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Denizli'de sevenleriyle buluşmaya devam edecek.
Sıla'nın onuncu dövmesi ayağında
Elif Bayram