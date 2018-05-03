Sıla'dan minik hayranlarına sürpriz



MİNİK HAYRANLARIN BÜYÜK SEVGİSİ



KONSER MARATONU MAYIS'TA DA DEVAM EDİYOR

Sıla'nın onuncu dövmesi ayağında

Elif Bayram

Konser verdiği her ilde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan, Mardin konseri öncesi şehri karış karış gezerek sevenleriyle bir araya geldi. Mardin Çarşısı'nda esnafla sohbet ederek keyifli anlar geçiren başarılı sanatçı, hayranlarından gelen istekleri kırmayarak Hasankeyf'e de bir ziyaret düzenledi. Mardin'in doğal güzelliklerinden etkilenen, fırsat buldukça bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Mardin'in Söğütlü köyünde kendi adını taşıyanOrtaokulu'nu ziyaret ederek minik hayranlarını da sevindiren güzel sanatçı, okulu gezerek çocuklarla vakit geçirdi. Öğrencilerin ellerini imzalatmak için sıraya girdiği Sıla, her öğrenci ile tek tek ilgilenerek imza dağıttı.Mayıs ayı içerisinde de konserlerine devam edecek olan, Adana, Konya, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Denizli'de sevenleriyle buluşmaya devam edecek.