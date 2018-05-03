Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Sıla'dan minik hayranlarına sürpriz

Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği turne kapsamında il il Türkiye'yi gezen Sıla, Mardin konseri öncesi adını taşıyan okulu ziyaret edip minik hayranlarını sevindirdi

03 Mayıs 2018, Perşembe 10:05
Sıla'dan minik hayranlarına sürpriz
Konser verdiği her ilde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Sıla, Mardin konseri öncesi şehri karış karış gezerek sevenleriyle bir araya geldi. Mardin Çarşısı'nda esnafla sohbet ederek keyifli anlar geçiren başarılı sanatçı, hayranlarından gelen istekleri kırmayarak Hasankeyf'e de bir ziyaret düzenledi. Mardin'in doğal güzelliklerinden etkilenen Sıla, fırsat buldukça bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.


MİNİK HAYRANLARIN BÜYÜK SEVGİSİ


Mardin'in Söğütlü köyünde kendi adını taşıyan Sıla Ortaokulu'nu ziyaret ederek minik hayranlarını da sevindiren güzel sanatçı, okulu gezerek çocuklarla vakit geçirdi. Öğrencilerin ellerini imzalatmak için sıraya girdiği Sıla, her öğrenci ile tek tek ilgilenerek imza dağıttı.


KONSER MARATONU MAYIS'TA DA DEVAM EDİYOR


Mayıs ayı içerisinde de konserlerine devam edecek olan Sıla, Adana, Konya, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Denizli'de sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Sıla'nın onuncu dövmesi ayağındaSıla'nın onuncu dövmesi ayağında


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım
Survivor ödül oyunlarını kim kazandı? (4 Nisan 2018) Survivor yeni bölüm fragmanı

Survivor ödül oyunlarını kim kazandı? (4 Nisan 2018) Survivor yeni bölüm fragmanı
Deniz Seki ve Bayhan 15 yıl sonra barıştı

Deniz Seki ve Bayhan 15 yıl sonra barıştı
Hande Ataizi: Türk tipi erkek modeli istedim

Hande Ataizi: Türk tipi erkek modeli istedim
Arda Turan ve Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı (Benden Duymuş Olmayın)

Arda Turan ve Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı (Benden Duymuş Olmayın)
Jet Sosyete ekibi Beyaz Show'a damga vurdu (Beyaz Show sezon finali)

Jet Sosyete ekibi Beyaz Show'a damga vurdu (Beyaz Show sezon finali)
Survivor'da ödül oyunun kim kazandı? (Survivor 62. bölüm)

Survivor'da ödül oyunun kim kazandı? (Survivor 62. bölüm)
Alişan ile Buse Varol kına gecesi düzenledi

Alişan ile Buse Varol kına gecesi düzenledi
Yeşim Salkım: Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter 

Yeşim Salkım: Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter 
Tuvana Türkay oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu

Tuvana Türkay oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu
Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşında ve nereli?