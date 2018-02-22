Sıla tokat sorusunu duymazdan geldi



SILA BU KEZ SAÇLARINI SARI YAPTI



TOKAT İDDİASININ SEBEBİ NE?

Sıla ve Ahmet Kural aşkını tokat bitirdi!

Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi

Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı

Sıla ayrılık acısını -20'de dondurdu

Elif Bayram

ile ilişkisini bitirenayrılığın ardından imaj değişikliğine gitmişti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyatıp kısacık kestirenönceki gün Bebek’te yine kuaför çıkışı görüntülendi.Bu kez saçlarını sarıya boyatan popçu, “size tokat attığı doğru mu?” sorusunu duymazdan geldi.İddialara göre;Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisiile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attı.