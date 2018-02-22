Sıla tokat sorusunu duymazdan geldi

Ahmet Kural
ile ilişkisini bitiren Sıla,
ayrılığın ardından imaj değişikliğine gitmişti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyatıp kısacık kestiren Sıla
önceki gün Bebek’te yine kuaför çıkışı görüntülendi.
SILA BU KEZ SAÇLARINI SARI YAPTI
Bu kez saçlarını sarıya boyatan popçu, “Ahmet Kural’ın
size tokat attığı doğru mu?” sorusunu duymazdan geldi.
TOKAT İDDİASININ SEBEBİ NE?
İddialara göre; Sıla’nın,
Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır
ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attı.
Sıla'nın saçını sarıya boyatmadan önceki hali...
Sıla ve Ahmet Kural aşkını tokat bitirdi!
Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi
Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı
Sıla ayrılık acısını -20'de dondurdu
Elif Bayram