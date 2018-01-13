Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet
kural çiftinden kötü haber geldi. İki ünlü isim yollarını ayırdı. Durum Sıla’nın Ahmet Kural’ı
takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıktı. Sıla'nın yakın çevresi ayrılığı doğruladı.
AHMET KURAL SILA'YI SİLEMEDİ
Öte yandan Ahmet Kural
Instagram hesabından Sıla'yla olan fotoğraflarını kaldırmadı ve şarkıcıyı takipten de çıkarmadı.
SILA SAÇLARINI KESTİRMİŞTİ
Ayrıca geçen haftalarda Sıla
saçlarını kısacık kestirerek herkesi şaşırtmıştı. Acaba Sıla'nın yaptığı bu değişiklik ayrılığın sinyali miydi?
İŞTE SILA'NIN YENİ İMAJI:
Sıla'nın yaptığı bu değişikliğin aynısını Tuba Büyüküstün de Onur Saylak'tan
boşanmadan önce yaparak saçlarını kısacık kestimişti.
Sıla ve Ahmet Kural
SILA VE AHMET KURAL'IN FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI
çifti bu fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Hatta bu fotoğrafın üstünden yüzlerce 'Ahmet Kural Sıla'ya bakıyor' capsleri yapılmıştı.
AHMET KURAL VE SILA AYRILIĞI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
İşte çiftin ayrılığı hakkında yapılan yorumlar...
- Ahmet Kural ve Sıla ayrılmış alın işte kendi ilişkim olmadığı halde buna bile çok üzüldüm gerçekten söyleyin ben bu kalple nasıl yaşayayım çok zor...
-Bunlar hep nazar.
- Sıla ve Ahmet Kural ayrılmış güne puanım 0.
- Ahmet Kural ve Sıla ilişkisi de bitmiş... Demek ki neymiş bakmakla değil hissettirmekle oluyormuş...
SILA GENÇOĞLU KİMDİR?
Sıla Gençoğlu
17 Haziran 1980'de Denizli'de dünyaya geldi. İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti. İlk sahne çalışmalarına İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı. Lise iki ve üçte sınıflarda özel şan derslerine başladı. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Sabahat Tekebaş ile şan ve ses eğitimi üzerine çalıştı.
1998 yılında yüksek öğrenim amacıyla İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde
bir sene öğrenim gördü, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'ne geçiş yaptı. Bu dönemde, Afyon Caz Festivali'nde Neşet Ruacan, Nedim Ruacan ve Nezih Yeşilnil'den oluşan caz orkestrasında solistlik yaptı. Nükhet Ruacan'la ses eğitimi üzerine çalıştı. Bu dönemlerde, albümlerinde sanatçıya önemli katkılar yapan müzisyen Efe Bahadır'la da tanıştı. Kısa bir sürenin ardından Kenan Doğulu ile tanışarak onun yedi sene vokalistliğini yaptı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu
ile yaptıkları ve "Sıla" dizisinin şarkısı olan ortak besteleri "Sıla-Töre" sayesinde tanıştı. Sıla dizisinin hemen ardından ‘Yaban Gülü’
dizisinin jenerik müziğini yaptı.
Sıla, kendi adıyla aynı ismi taşıyan ilk solo albümünü, 2007 yılının sonlarında piyasaya sürdü.
Ayrıca Sıla’nın yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer (Yolun Açık Olsun/Vur kadehi Ustam), Kenan Doğulu (Demedi Deme/Boğaziçi), Emel Müftüoğlu (Eğlenilecek Kızlar, Evlenilecek Kızlar/Ağla) gibi değerli sanatçıların albümlerinde yer aldı.
SILA'NIN 2007'DEN BERİ ÇIKARDIĞI ALBÜMLER ŞÖYLE:
2007 – Sıla
2009 – İmza
2010 – Konuşmadığımız Şeyler Var
2012 – Joker
2012 – Vaveyla
2014 - Yeni Ay
2016 - Mürekkep
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Elif Bayram