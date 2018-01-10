Silah, sahte para ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kardeşe gözaltı

SAHTE PARA, UYUŞTURUCU, SİLAH...

KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI

Mine Bozkurt

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürütülen istihbari çalışmanın ardından Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi´nde S.E. ve kardeşi S.E.´nin kaldığı eve operasyon düzenlendi.Evin çatı katındaki odunluğunda yapılan aramada 164 ecstasy hap, bin 700 TL sahte olduğu değerlendirilen para, 50 adet 9 mm çapında mermi, 6 toplu tabanca mermisi, 10 adet 6.35 mm çapında mermi, 1 kurusıkı MP5 benzeri tabanca ele geçirildi. S.E.´nin üzerinde ise 2 ruhsatsız tabanca ve 16 mermi bulundu.Sarıcalı Mahallesi´nde bulunan evlerinde yapılan aramada ise yatak odasındaki banyonun üst havalandırma boşluğunda Sig Sauer marka tabanca ve bu tabancaya ait 2 şarjör, 22 mermi ile 5 bin TL sahte para ele geçirildi. İki kardeş gözaltına alındı.